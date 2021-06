Se billedserie Braunstein-indehaver Michael Braunstein Poulsen og bladchef Martin Foss ser frem til at byde inden for til stort Sankthans-arrangement på Søndre Havn. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kom til bålfest med Braunstein og Ugeavisen Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom til bålfest med Braunstein og Ugeavisen Køge

Køge - 02. juni 2021 kl. 19:08 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Mange traditionsrige Sankthansarrangementer er aflyst i år på grund af coronabegrænsninger, men heldigvis bliver der alligevel mulighed for at kommme til bålfest i Køge.

Bryghuset Braunstein og Ugeavisen Køge inviterer nemlig til en aften med båltale, fællessang og hyggeligt samvær foran Pakhuset Braunstein på Søndre Havn onsdag 23. juni fra klokken 18. Bålet bliver tændt på storskærmen klokken 19, og borgmester Marie Stærke holder årets båltale, hvorefter der vil være fællessang anført af musikskolens pigekor.

- Det bliver en hyggelig aften i fællesskabets tegn med alle de elementer, der hører til en sankthansaften. Overskriften bliver samvær og fællessang, og det bliver et arrangement for hele familien, siger Michael Braunstein Poulsen fra Bryghuset Braunstein.

Han understreger, at der vil være tale om et virtuelt sankthansbål, som "tændes" på storskærmen, som er sat op i forbindelse med Braunsteins storskærmsarrangementer under EM-slutrunden. Pladsen er overdækket til begivenheden, hvorfor man også vil kunne gennemføre i tilfælde af dårligt vejr.

Plads til 500 mennesker

- Idéen er opstået i en tid, hvor alt har været gået lidt i stå på grund af corona. I Køge har der jo altid været stor tradition for bål på stranden, men det kan ikke lade sig gøre i år, forklarer Michael Braunstein Poulsen, der understreger, at det bestemt ikke er tanken, at arrangementet er startskuddet til en ny lokal Sankthanstradition men snarere en slags "plan b" i et år, hvor coronabegrænsningerne sætter en stopper for de normale traditioner omkring Sankthans.

Arrangementet ved Pakhuset overholder naturligvis alle coronaregler til punkt og prikke. Der må samles op til 500 mennesker til arrangementet, og der skal købes billet på forhånd. Find billetter på billet.braunstein.dk. Prisen er 50 kroner, og den omfatter et glas øl, sodavand eller vin. På pladsen vil der desuden være mulighed for at købe øl, vin, sodavand, kaffe og pølser.

Umiddelbart før arrangementet er der desuden mulighed for at deltage i fællesspisning i Pakhuset. Her er der plads til 60 deltagere, og disse billetter skal købes separat.