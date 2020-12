Præsterne i kirken står stadig klar til at byde indenfor. her er det tre af dem: Charlotte Dybdahl-Winther, Louise Dixen Hansen og Signe Asbirk. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Kom bare: - kirken er åben

- Vores kulturelle arrangementer er også aflyst, men vi lægger stor vægt på at kirken stadig er åben for menigheden. Det er stadig mulig at gå til gudstjeneste og kirken er stadig åben i den normale åbningstid, fortæller præsten, der er tilknyttet Køge Kirke.

Hun fortæller videre, at i hendes kirke har man netop igen fået et mindetræ ind i kirken. Her kan man komme og dvæle ved minder om sine kære, der måske ikke er her mere. Man kan også skrive en lille anonym seddel og hænge på træet, så andre kan blive indviet i tankerne omkring den afdøde.