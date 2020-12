Se billedserie Kiosken på Køge Station er lukket og stationspladsen skal på et tidspunkt have et nyt udseende. Til den tid vil det være oplagt at få et egentlig venteværelse på stationen, mener flere politikere, der har sendt opfordringen videre til DSB og Banedanmark. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Kolde bænke på stationen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kolde bænke på stationen

Køge - 14. december 2020 kl. 06:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det kan være en kold tjans at vente på det næste tog i denne tid.

Ikke mindst på Køge station, hvor der i mange år ikke har været et venteværelse at fordrive ventetiden i.

- På Køge Station har vi kun et toilet, mens man på for eksempel Ølby Station har et sted at gå hen og vente, men ikke noget toilet, siger Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Miljø.

Han påpeger, at med den størrelse Køge efterhånden har, og medfølgende passagerantal, så ville det være naturligt, at der også var et venteværelse eller lignende faciliteter på Køge Station:

- Derfor vil vi godt trykke DSB og Banedanmark lidt på maven, fortsætter han og bemærker, at det vil være oplagt at se på i forbindelse med en kommende ombygning af stationen i Køge. Derfor har man altså nu rettet en henvendelse til de to instanser.

På stationen i Køge er kiosken for nylig blevet flyttet og der står derfor i øjeblikket en tom bygning på stationen, som også har ændret markant udseende med den imposante stationsbro, der blev etableret for et års tid siden.

Der har faktisk tidligere været et venteværelse på stationen, men det blev for adskillige år siden inddraget som en del af kiosken.