Den isglatte parkeringsplads ved Herfølge Stadion blev i aftes brugt til at køre bilræs, og da en ung mand blev taget for overtrædelse af færdselsloven og fik sit tredje klip i kørekortet inden for tre år, kan han nu forvente en betinget frakendelse af kørekortet. Foto: Dorte Larsen

Kørte ræs: Nu ryger kørekortet igen

Politiet henvendte sig til føreren af bilen, en 21-årig mand fra Borup, som blev sigtet for sin vilde og forstyrrende kørsel, hvilket udløser et klip og en bøde. Den yngre mand havde netop i efteråret 2020 generhvervet sin førerret, efter han i 2019 fik et kørselsforbud, da han som ny bilist fik to klip i kørekortet for hastighed og for at køre race.

Denne sag giver ham et tredje klip i kørekortet inden for tre år, hvilket betyder, at han ud over bøden kan forvente at få en betinget frakendelse af kørekortet. Han må derfor nu igen have fat i kørelæreren for at beholde sit kørekort, oplyser politiet.