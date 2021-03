En 61-årig mand får betinget fængsel efter at Retten i Roskilde har fundet ham skyldig i blufærdighedskrænkelse ved at beføle og kysse en sosu-elev på brysterne i mandens plejebolig. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Kørestolsbruger dømt for at gramse på sosu-elev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kørestolsbruger dømt for at gramse på sosu-elev

Køge - 05. marts 2021 kl. 14:04 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

En 61-årig plejebolig-beboer er dømt for at gramse en sosu-elev på brysterne.

Blufærdighedskrænkelsen skete i den 61-årige mands plejebolig, hvor den unge kvinde under sin uddannelse kom som led i hans pleje.

Den dag, den 5. oktober 2020, skulle hun have været ude at gå en lille tur sammen med manden, som sidder i kørestol. Men det havde han ikke lyst, fortalte sosu-eleven i retten.

I stedet satte hun sig i en lænestol i stuen, hvor fjernsynet var tændt. Men ud af det blå begynder den 61-årige mand først at ae hende lidt på skulderen, hvorefter han pludselig trækker op i hendes bluse og bh, rører hende på brysterne og forsøger at kysse eller slikke på dem.

Han stopper først, da sosu-eleven ifølge mandens forklaring siger »Argh, det går ikke, de tilhører fyren«.

Handlingen kom som et chok, forklarede sosu-eleven.

- Jeg vil rejse mig op, men han begynder at tage fat i mig og trækker mig ind til sig og trækker min trøje op og rører ved mine bryster. Så bliver det bare ubehageligt. Jeg prøver at række mig tilbage og siger, det skal vi ikke. Det kommer som et chok. Det er slet ikke, som jeg vil have, det skal fungere, sagde den unge kvinde, der er ved at uddanne sig til sosu-assistent og er ansat i Køge Kommune.

»Sød pige« Den tiltalte mand medgav i retten, at der ikke var nogen anledning til, at han troede, at hun var med på den, men hun sagde hverken til eller fra, forklarede han, og de havde aldrig talt om seksuelle emner.

- Det er ikke til at sige, hvad der foregår i hovedet på én, når man gør sådan noget. Det er bare et øjebliks stemning. Sød pige, sagde den 61-årige.

Anklagerfuldmægtig Jacob Erichsen understregede i sin procedure, at der var tale om blufærdighedskrænkelse.

- Spørgsmålet er, om han har haft forsæt til at krænke kvindens blufærdighed. I dag kan han ikke sige, hvorfor det sker. Kvinden har ikke lagt op til det, og det sker pludseligt. De sidder og snakker, og der er intet, der gør, at han kunne tro, at det var ok at tage hendes tøj af. Derfor mener jeg, at tiltalte er skyldig, sagde anklageren.

Anklageren krævede, at den 61-årige mand blev idømt 14 dages betinget fængsel.

Mandens forsvarer, Carsten Brix, ville derimod have ham frikendt.

- Vi skal diskutere, om forurettedes adfærd har givet tiltalte en anledning til at tro, at der var en accept, et stiltiende samtykke til det, han gjorde. Der er tale om en ung, men voksen kvinde, som ikke på noget tidspunkt protesterer mod, at han først aer hende og derefter løfter op i blusen. Den forklaring støttes delvis af forurettedes forklaring om, at hun stivner og ikke får sagt fra i første omgang eller trækker sig tilbage. - Hun siger ikke stop, da han begynder at trække op i hendes bluse, eller træder tilbage. Tiltalte sidder i kørestol, så det ville have været let at gøre. Så han fortsætter, lige indtil hun siger stop, sagde Carsten Brix.

Skyldig Men hos dommeren og de to domsmænd var der ikke skygge af tvivl om, at der var tale om blufærdighedskrænkelse.

Retten fandt, at den 61-årige var skyldig og idømte han en straf på 14 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år. Han skal også betale sagsomkostningerne.

- Vi har lagt til grund, at du trak op i forurettedes bluse og hendes bh, så hendes bryster var synlige, og tog hende på brystet og forsøgte at slikke og kysse dem.

- Vi har ikke fundet, at hun på nogen måde ved sin adfærd har givet dig anledning til at tro, at det på nogen måde var i orden, det du gjorde, sagde dommer Peter Rønning-Jølver.

Den 61-årige mand valgte at modtage dommen.