Se billedserie Peter Nygaard Larsen fandt de oplagte rammer til sin nye køreskole i en engelsk dobbeltdækkerbus, som nu står ved hans hjem i Hovedgaden i Borup. Foto: Martin Rasmussen

Køreskole i cirkusvogn og dobbeltdækkerbus

Køge - 26. april 2021 kl. 15:20 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Teorilokalerne for Borups nye køreskole er på samme tid også et iøjenfaldende og ret genialt blikfang for virksomheden. De består nemlig af en klassisk engelsk dobbeltdækkerbus, der er som taget ud af Londons gader.

- Den giver de perfekte rammer til teoriundervisningen, og så er det noget andet end at få teoriundervisning mellem fire klinisk hvide vægge. Man må jo gerne kunne huske, hvor man har taget kørekort, smiler Peter Nygaard Larsen.

Han købte bussen i november sidste år i forbindelse med etableringen af sin nye køreskole, og siden har han brugt en del tid på at sætte bussen i stand, at få lavet elinstallationer osv. mens den øverste etage er indrettet med lærred og projektor til undervisningsbrug. Gennem renoveringen holder han for øje at holde den originale stil i videst muligt omfang. For eksempel er sæderne stadig de originale - de har blot fået en ompolstring.

Bussen er oprindelig fra 1956, og den er i øvrigt nummer 1846 i rækken, der rullede ud fra samlebåndet af de genkendelige busser. Det fremgår af en lille inskription i bussen, som blev importeret til Danmark for omkring 20 år siden som en af i alt fem busser, og som tidligere været brugt gennem mange år til at levere thaimad ved eksempelvis musikfestivaler.

Rullende teori Fremover skal den altså bruges til teoriundervisning i køreskolen og i modsætning til normale teorilokaler, så giver de mobile rammer også mulighed for at trille en tur ud på vejene og illustrere eksemplerne fra undervisningen i praksis.

- Idéen opstod faktisk på grund af Køge Kommune, som sagde nej til at vi kunne bygge et 50 kvadratmeter teorilokale her ved vores hus i Hovedgaden. Lige pludselig dukker denne bus så op på Facebook Marketplace, og den må jeg jo gerne have stående i indkørslen, og så kørte jeg op til Fårevejle og købte den, fortæller kørelæreren, som måtte slippe 150.000 kroner for dobbeltdækkerbussen.

Bussen er en opmærksomhedstiltrækkende tilføjelse i Hovedgaden, og den har da også ført mange kommentarer med sig.

- Der er mange, der går forbi og synes, at det er en superfed idé, smiler han.

Peter Nygaard Larsen kan se tilbage på 24 år i autobranchen, men for tre år siden var han involveret i et trafikuheld i form af et frontalt sammenstød, og det blev anledningen til at skifte karrierebane.

- Jeg vil gerne være med til at påvirke, hvordan folk kører ude i trafikken og gøre mit til at sørge for, at folk bliver gode bilister, siger han, som i øvrigt har sine egne tvillingedrenge med på sit første hold i køreskolen, som startede tidligere på måneden.

Siden købet af bussen er vognparken hos hans nye køreskole i øvrigt også blevet udvidet med en udtjent cirkusvogn, som Peter Nygaard Larsen har købet af Cirkus Arena. Vognen er omkring 70 år gammel og godt medtaget, så den skal også have en kærlig hånd hen ad vejen. Også den skal bruges til virksomheden som ramme om blandt andet førstehjælpskurser.