Køreplan for Køge Idrætspark

Køge - 27. august 2021 kl. 10:22

Køge: Nu er der lagt en plan for færdiggørelsensen af Køge Idrætspark, hvor Køge Kommune forventes at skulle bruge i omegnen af 20 millioner kroner til det samlede projekt.

Planen indebærer færdiggørelse af stadion, yderligere faciliteter til breddeidrætten samt løsninger for parkering og trafikafvikling. Realiseringsplanen overdrages nu til Køge Kommunes Økonomiudvalg, hvor den bliver en del af de politiske forhandlinger i årets budgetproces, lyder det i en pressemeddelelse fra følgegruppen.

Her bliver det pointeret, at et stærkt samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, foreninger og Køge Kommune er opskriften på, hvordan det skal lykkes at realisere Køge Idrætspark med moderne faciliteter og plads til såvel breddeidrætten som den professionelle sport.

Siden årsskiftet har en følgegruppe bestående af repræsentanter fra erhvervsliv, foreninger og Køge byråd arbejdet for en realiseringsplan, som blandt andet indebærer en modernisering og ombygning af stadion med flere siddepladser, så stadion lever op til de krav der stilles til klubber i superligaen, yderligere faciliteter til breddeidrætten i form af omklædningsrum samt en forbedret og mere sikker trafikafvikling til og fra stadion, samt flere parkeringspladser på området.

Realiseres planen, betyder det et løft af hele idrætslivet i Køge Kommune, ligesom det bliver muligt af afvikle større events, som for eksempel EM i kvindefodbold i 2025, lyder vurderingen fra følgegruppen.

Finansieringen af realiseringsstrategien er lagt an på bidrag fra private aktører i form af Køge Park A/S og Køge Park Lounge A/S, salg af to byggegrunde, samt donationer fra HB Køge og deres hovedsponsor George Altirs fra Capelli Sports.

Følgegruppen overdrager nu realiseringsplanen til Køge Kommunes Økonomiudvalg, som sammen med byrådet skal tage den endelige beslutning om realisering af projektet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

- Realiseringsstrategien er et fantastisk eksempel på hvad der kan lade sig gøre, når erhvervslivet, foreninger og kommune løfter i flok. På kort tid er det lykkedes mange gode kræfter at arbejde frem mod samme mål - nemlig at Køge Kommune skal have et moderne stadion, til glæde for breddeidrætten og de professionelle, samt med mulighed for at afvikle større events i Køge. Nu er det op til de kommende budgetforhandlinger om visionerne kan blive en realitet, siger Jeppe Lindberg, formand for Køge Idrætspark Følgegruppen.

Han fortæller videre, at for Køge Kommunens del, så er håbet at byrådet kan finde yderligere omkring 20 millioner i budgettet, de kommende år, til færdiggørelsen af Køge Idrætspark.

- Det er vel og mærke til færdiggørelsen af det samlede projekt, hvor kommunen for eksempel har ansvaret for trafiksikkerheden på Københavnsvej og for at etablere parkeringspladser, pointerer han.

Han kan ikke løfte sløret for, hvor meget der er kommet fra anden side, men glæder sig over, at der altså også er kommet en »væsentlig privat finansiering« til færdiggørelsen af projektet.

Der er også stor glæde over realiseringsplanen hos fodboldklubben, der får hjemmebane påKøge Idrætspark.

- Ordentlige faciliteter er en forudsætning for at være med helt fremme på den danske sportsscene. Derfor er jeg også stolt over at være med bag den realiseringsstrategi for Køge Idrætspark, der bringer os nærmere et moderne stadion i Køge. Projektet her var aldrig nået så langt, hvis ikke mange gode kræfter i kommunen havde bakket op. Processen har været drevet frem af god energi og overskud, og viser, hvordan vi sammen kan rykke meget mere end vi kan alene, siger Søren Storgaard, bestyrelsesformand i HB Køge.

Det bliver også en gevinst for alle med deres gang på det kommende stadion, lyder det fra Brian Hansen, formand for Køge Boldklubs bestyrelse og repræsentant for alle ude-idrætsforeninger i Køge Idrætspark Følgegruppen:

- Køge Idrætspark er et løft for hele breddeidrætten i Køge Kommune. At vi nu har en plan for hvordan vi realiserer projektet, og at det sker med opbakning fra så mange forskellige parter, viser lidt om den styrke der er i samarbejdet på tværs. Den professionelle sport og breddeidrætten lever side om side, og i Køge Idrætspark-projektet er der tænkt på alle parter. Det betyder, at Køge Kommune får et solidt afsæt for det videre arbejde med at sikre et levende og alsidigt idrætsliv.

Køge Idrætspark Følgegruppen blev nedsat på baggrund af byrådets budgetaftale i 2020, og har haft til opgave at bidrage med en realiseringsstrategi, der altså nu er klar til godkendelse.

Strategien overdrages snart til Økonomiudvalget, der tager den med i efterårets budgetforhandlinger, hvor der altså skal findes endnu en betydelig slat penge i budgettet til det ambitiøse projekt.

Følgegruppen håber at kunne byde indenfor i Køge Idrætspark når kalenderen viser 2024.