Marianne Kugelmann, indehaver af Kørelærernes Hus i Køge og Ringsted, har seks fulde hold, der har fået udskudt deres holdstart. Dertil kommer alle de elever, der allerede var i gang med at tage kørekort, da coronakrisen lukkede køreskolerne. Foto: Jesper From

Kørelærer om genåbning: Vi står med en kæmpe pukkel

Køge - 17. april 2020

- Jeg blev vækket af en elev, der ringede i morges og sagde: »Hej Marianne - hvor er det dejligt, at vi ses på mandag«, og jeg svarede, at sådan noget må du ikke engang sige for sjov.

Sådan fortæller Marianne Kugelmann, der ejer Kørelærernes Hus i Køge og Ringsted og har 10 selvstændige kørelærere tilknyttet firmaet.

- Men det var jo heller ikke for sjov, så jeg har haft forrygende travlt lige siden, og jeg får nok ikke mange rolige minutter, inden vi åbner for det hele igen mandag morgen. For der bliver virkelig fuld knald på, siger hun.

Kæmpe planlægning venter

Efter over en måneds total stilhed i teorilokalet og biler i garagen glæder Marianne Kugelmann sig forståeligt nok til genåbningen, men hun erkender samtidig, at der venter en kæmpe udfordring, som kræver meget planlægning.

- Jeg står for eksempel med seks fulde hold, der har fået udskudt deres holdstart, og så er der alle de elever, der var i fuld gang, men som nu venter på at gøre deres hold færdige, forklarer hun.

- For ikke at tale om de mange køreprøver, som også blev aflyst. Her bliver mange elever nok nødt til at få et par ekstra køretimer først for lige at komme ind i rytmen igen - og så vil det jo vise sig, om politiet er klar til dt kaos, der nødvendigvis vil opstå, når så mange hungrer efter at få deres køreprøve overstået.

-Vi står jo med en kæmpe pukkel på i hvert fald 100 gamle og nye elever, men så må vi bare arrangere teori-undervisning to gange om dagen og tage både fredag, lørdag og søndag til hjælp.

- Og selvom eleverne ikke er blevet undervist, har de haft mulighed for at øve sig i teorien derhjemme, så vi kan jo håbe på, at de består første gang, siger Marianne Kugelmann grinende - og håbefuldt.

Er startet på to hjul

Mens det endnu var uvist, hvornår kørelærerne måtte bruge bilerne igen, så har Marianne Kugelmann sat et nyt hold kommende motorcyklister i gang.

- Vi har været i fuld sving med at måle teorilokalet op, og vi starter med ni kursister på holdet, så vi kan holde den rette afstand, og så bliver der sprittet af efter alle kunstens regler både før og efter undervisningen, fortæller hun.

- Samtidig har vi måttet forklare kursisterne, at de i modsætning til normalt ikke kan låne hverken tøj eller styrthjelme, men at de selv er nødt til at gå ud og investere.

- Det går nu superfint, for det er heldigvis voksne mennesker, der har fuld forståelse for de regler, vi er nødt til at følge, og de er bare glade for at komme i gang.

Marianne Kugelmann er også glad for, at kursisterne nu kan få den nødvendige lægeerklæring inden selve køreprøven - det skal så bare lige arrangeres, så de også kan få den nødvendige godkendelse fra Borgerservice.

Har klaret krisen

Mens mange selvstændige har haft store problemer, er Marianne Kugelmann kommet nogenlunde helskindet igennem nedlukningen.

- Jeg har selv haft 30-års jubilæum og nået undervejs at få lagt noget til side til dårlige tider, så jeg skal nok klare den, men det er hårdt for mange af mine tilknyttede kørelærere, der jo selv skal ud og søge hjælpepakker og den slags.

- Og jeg havde da egentlig også selv planlagt at skulle trappe lidt ned og bruge lidt flere penge på at rejse og spille golf, men nu går de i stedet til at overleve krisen, konstaterer hun.

- Og krise det har det været. Vi har jo ikke måttet ikke køre i bilerne med en elev, og derfor kunne det heller ikke betale sig at undervise i teori, fordi det skal kombineres med køretimer undervejs.