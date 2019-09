Christian Damgaard står i sognegården foran det æbletræ, de har fået for at blive Grøn Kirke.

Køges kirker er med i klimakampen

Sluk lyset, hold på varmen og mindsk forbruget af kemikalier. Det er nogle af de initiativer, som kirkerne kan bruge i den teologiske kamp for et større ansvar for klimaet. For at få titlen Grøn Kirke, skal man opfylde minimum 25 tiltag ud af i alt 48. Det gør fem kirker i Køge Kommune, som derfor er blandt de i alt 218 kirker på landsplan, der er med i det klimainitiativet.

Fem kirker i Køge Kommune har valgt at blive grønne. Formålet er, at de vil tage ansvar for jorden, og dermed beskytte Guds skaberværk mod klimaforandringerne, siger formanden i projekt Grøn Kirke.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her