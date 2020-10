Se billedserie Køge Handel repræsenteret ved Kathrine Lillelund (tv.) og Katja Jensen (th.) tog prisen som Danmarks hyggeligste handelsby 2020 ved torsdagens prisuddeling i Fredericia.

Køges handelsliv jubler over pris

Køge - 28. oktober 2020 kl. 09:46 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Køge er Danmarks hyggeligste handelsby i 2020. Det blev slået fast ved konkurrencen om at blive Danmarks bedste handelsby 2020, hvor Køge altså løb med en af hovedpriserne ved prisuddelingen, som fandt sted i Fredericia torsdag.

- Vi er glade og megastolte på hele byens vegne. Det er en kæmpe cadeau til vores butikker og restauranter og andre i byen, der er med til at gøre Køge til en hyggelig handelsby, jubler Katja Jensen, aktivitetschef i Køge Handel, som deltog ved overrækkelsen i Fredericia.

Katja Jensen fremhæver atmosfæren i Køges handelsliv som en af de afgørende faktorer bag hæderen, og prisen skal fejres med både butikker og kunder i den kommende tid, hvor der blandt andet er planer om en synlig markering af prisen. Desuden er der også en flot overraskelse på vej til kunderne fra Køge Handel, som i forbindelse sin 158 års fødselsdag vil uddele 100 gavekort á 158 kroner til byens kunder.

Prisen vækker også jubel i det lokale handelsliv, og indehaver af Kop & Kande i Vestergade, Martin Lyngesbo, fremhæver netop de mange aktiviteter i handelsbyen som en væsentlig bidragsyder til hyggen i byen.

- Vi er rigtig glade for prisen. Den er et resultat af det store arbejde, som Køge Handel gør for at skabe hygge gennem arrangementer og aktiviteter i byen, så stort cadeau til foreningen og til Katja, siger han med henvisning til aktivitetschef Katja Jensen, der står for gennemførelsen af en lang række af aktiviteterne i Køge.

- Et godt eksempel er Rosé Rosé-dagene i sommer. Det skabte liv i byen med nogle både hyggelige og velbesøgte dage. Nu skal vi ud og bruge prisent i vores markedsføring - i det omfang vi kan i disse coronatider, siger Martin Lyngesbo.

Han fremhæver Køges mange ildsjæle som en afgørende faktor i handelslivets succes.

- Det så man for eksempel ved oprettelsen af den onlineportal, der blev skabt i foråret efter coronanedlukningen. Ingen andre handelsbyer kunne få sådan et initiativ op at stå på 24 timer, men det lykkedes i Køge, og der var også flot opbakning fra kunderne. Det viser det sammenhold der er - både blandt forretninger og kunder. Køge er fantastisk til at stå sammen, fastslår Martin Lyngesbo.

Coronaen er en øjenåbner

Gert Nodin, indehaver af tøjforretningerne Bogart, Cosmo og Tendens, er ikke overrasket over prisen til Køge - blandt andet fordi man indtil videre er kommet godt igennem et vanskeligt år for detailhandelen.

- Vi er kommet rigtig godt gennem coronatiden indtil nu. Køges fordel er, at vi har 60 procent personejede butikker, og vi har været på arbejde gennem hele coronatiden, mens mange andre byer var mere eller mindre lukket ned i en periode. Derfor er der mange mennesker, der er kommet hertil langvejs fra hen over sommeren, og jeg har talt med mange, der har været her for første gang, og som netop er blevet overrasket over, hvor hyggeligt her er. Vi har haft kunder fra Helsingør, Hundested og mange andre steder, og det har betydet, at der har været liv i byen gennem hele sommeren i en ellers lidt grå coronatid. Jeg havde sågar et par fra Hornbæk, der bad mig om at forklare, hvad det er, vi gør i Køge i forhold til andre provinsbyer, fordi her var så hyggeligt, fortæller Gert Nodin, der fremhæver både de fysiske rammer og de mange aktiviteter som en del af hyggen.

- Jeg tror også, at coronaen har været en øjenåbner for folk - de har set, at de skal bruge deres byer, for hvis man kun handler på nettet, så får man de spøgelsesbyer, som man så de første uger efter nedlukningen, siger han.

Kan bruges til markeds- føring

Formanden for Køge Handel, Søren Storgaard mener, at prisen har stor værdi for Køge - både i forhold til stolthed i byen og som et redskab til at få flere gæster udefra til at besøge byen, som er et erklæret mål for Køge Handel i arbejdet på at fastholde positionen som en førende handelsby.

- Vi er superstolte og meget glade for prisen - især i et specielt år, hvor vi som alle andre byer har været lidt ramt af corona, men hvor vi også har mærket stor opbakning til en række forskellige nye initiativer i løbet af året, siger Søren Storgaard.

- Vi vil gerne markedsføre os i forhold til mere indenlandsk turisme, og jeg tror, at prisen kan være med til at distancere os i forhold til andre byer. Hvad nu hvis man for eksempel brugte prisen som afsæt til at lave nogle weekendophold i Danmarks hyggeligste handelsby i et samarbejde med hoteller og restauranter, foreslår han.

Køge mistede en stor del af sin udenlandske turisme i sommer på grund af coronabegrænsningerne, men til gengæld kom der langt flere danske gæster til byen end tidligere år, og handelsformanden mener, at netop den hyggelige atmosfære i handelslivet er et af de parametre, der er med til at få folk til at besøge Køge.

- Jeg tror, at mange nye mennesker har fået øjnene op for Køge i løbet af i år. De har oplevet en hyggelig handelsby, og jeg tror på, at de kommer igen, lige som prisen kan være med til at sikre, at endnu flere får øjnene op for, at de skal komme til Køge, siger Søren Storgaard.

22 handelsbyer deltog i konkurrencen, som finder sted hvert andet år og blev arrangeret for ottende gang i et samarbejde mellem Detailforum og ICP. I alt syv priser uddeles i forbindelse med konkurrencen - blandt andet til årets bedste, hyggeligste, flotteste og bedst markedsførte handelsby. Vinderen af titlen som Danmarks bedste handelsby 2020 for byer over 20.000 indbyggere blev Holstebro, mens Præstø vandt titlen for byer under 20.000 indbyggere.

Køge er tidligere i både 2010 og 2016 blevet kåret til Danmarks bedste handelsby, mens man senest i 2018 fik titlen som den mest servicemindede handelsby.