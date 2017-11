Morten Bonavent med et par af de slidte huse fra Slagelse Miniby, som efter planen skal renoveres og bruges som en troldeby-labyrint. Privatfoto.

Køges eventyrland åbner i 2019

Køge - 17. november 2017 kl. 07:00

Et lokalt ægtepar er langt i planlægning af en ny stor legepark, der kommer til at hedde Køge Eventyrland.

De mener legeparken vil give Køges borgere en turistattraktion som de kan være stolte af og vil være værd at køre langt for at besøge.

Køge Eventyrland vil sætte Køge på landkortet og øge værdien for alle beboere i området. Ideen er en helt anderledes slags forlystelsespark. En turistattraktion, som har basis i grænselandet mellem eventyr, leg, motion og udfordringer.

Planen er udformet, grunden er købt og bygningerne er allerede ved at blive renoveret. De sidste 20 år har de sammen med deres mange medarbejdere opbygget et lille imperium af firmaer.

"Vi har skabt både lokale og landsdækkende firmaer, online og offline, i indland og udland. Nu har vi bestemt, at det er tid til at følge hjertet og lysten og arbejde med oplevelser og magi", siger Morten Bonavent.

Næste sommer bliver marken omdannet til en kæmpe byggeplads - hvis lokalpolitikerne bakker op om projektet.

Nedslidt miniby til Køge

For ikke så længe siden blev den nedslidte Slagelse Miniby flyttet til Køge Eventyrland. Husene skal indgå i planerne, som blandt andet også indeholder 9D-forlystelser, Alice i Eventyrland Mega-labyrint, H.C. Andersen Eventyr-minigolf, Tarzan-junglestier, Mooncars og Megaspil.

"Vi har halvanden gange Tivoli i størrelse, så vi starter lidt mindre end vi kunne, men hvis der er publikum nok, vil vi selvfølgelig med tiden kunne udvide. Til at starte med vil vi udnytte ca. 30.000 m2", siger Morten Bonavent.

"Vi har købt Slagelse Miniby, og håber at indlede samarbejde med Kjøge Mini-By omkring udvikling af en slags satellit-miniby, hvor deres mange dygtige frivillige kan udfolde deres fantasi i friere rammer, med slotte og ridderborge, trolde og prinsesser. Det er også planen at indgå samarbejde med Køges mange foreninger og udøvende kunstnere, som opfordres til at komme med forslag. Især en teaterscene vil kunne udnyttes til koncerter og forestillinger", siger Morten Bonavent,

"I det hele taget er det vigtigt at inddrage lokalområdets kulturelle seværdigheder og skolerne. Vi håber politikerne vil støtte op om deres egne målsætninger om at gøre det attraktivt at bosætte sig i Køge. Nu har de virkelig muligheden for at hjælpe."

Køge Eventyrland er planlagt til at åbne i maj 2019 og ægteparret Bonavent håber politikerne er villige til at indsætte legeparken som en del af rammeplanen for Køge og igangsætte lokalplan når valget er overstået.

Placeringen på Ejbyvej 20 mellem Ejby og Lille Skensved, er nøje udvalgt af trafikmæssige årsager. Med en beliggenhed tæt på København håber ægteparret at der vil komme mange forbi Køge og opdage, at Køge er en perfekt by at bosætte sig i.

Hvis det bliver en succes, regner ægteparret med at det vil skabe mellem 50-200 nye arbejdspladser i Køge, dog kun om sommeren, hvilket egentlig passer perfekt til, at Køge er ved at udvikle sig til en uddannelsesby med studerende, som vil kunne arbejde der om sommeren.

Som med alle større projekter så er der brug for lokal opbakning.

"Vi ønsker ikke penge, men derimod flest mulige som går ind på vores nye Facebook-side og støtter os med likes. På facebook vil man også kunne følge med i, hvad vi bygger samt være med i vores kommende konkurrencer", slutter Morten Bonavent.pm