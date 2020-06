Forventningen er, at Køge Kommune slipper gennem coronakrisen med det økonomiske skind på næsen. Foto: Kim Rasmussen

Køges coronaregning kan løbe op i 129 millioner

Og lægger man tallene sammen, havner det forventede beløb på svimlende 129,3 millioner kroner, viser den tredje økonomiske redegørelse, som i denne uge blev forelagt Økonomiudvalget. En særdeles vigtig detalje i dette er imidlertid, at regeringen tidligere har meldt ud, at landets kommuner vil få dækket de store ekstraomkostninger som følge af Covid-19. Forventningen er derfor, at Køge Kommune slipper gennem coronakrisen med det økonomiske skind på næsen.