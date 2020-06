Køge vil koble sig på supercykelstinettet

Det er på høje tide for Køge Kommune at tilslutte sig det store net af supercykelstier, der i de seneste årtier er skudt op i hovedstadsområdet.

Det åbenlyse formål med netværket af supercykelstier er at gøre det så attraktivt som muligt for eksempelvis pendlerne at vælge cyklen frem for andre transportmidler.