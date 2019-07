Se billedserie Det er et imponerende syn, når 48.000 spejdere fa hele verden - heraf 14 fra Køge - er forsamlet til verdens største spejderlejr. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Køge-spejdere får en oplevelse for livet på verdens største spejderlejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge-spejdere får en oplevelse for livet på verdens største spejderlejr

Køge - 31. juli 2019 kl. 18:48 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse dage afvikles verdens største spejderlejr, den 24. Verdensjamboree i West Virginia med mere end 48.000 deltagere. På lejren deltager 14 spejdere fra Køge sammen med 615 andre spejdere fra Danmark og Færøerne. En verdensjamboree er en helt særlig oplevelse, hvor et kæmpe område i West Virginia i 12 dage forvandles til en global landsby, med spejdere fra over 150 lande.

- Min veninde var med på den sidste lejr (i Japan 2015), og det lød bare som en fed oplevelse, hvor man oplever andre kulturer. Min familie har også været med og siger, at det er helt unikt og har ændret deres liv markant, fortæller 17-årige Liv Basballe fra KFUM-spejderne, der er med på lejren med sin søster Laura, der supplerer:

- Spejder ligger ligesom i familien og både vores mor, far og mormor har været afsted på en Jamboree. Så vi er altid blevet opfordret til at prøve det, og nu var så chancen for at være deltagere.

Både Laura og Liv kommer fra Ejby-gruppe i Køge og er sat sammen i en større gruppe (trop) med 34 spejdere fra omegnen.

Blandt dem er også 15-årige Simon Skyborg fra Skovtrop gruppe i Det Danske Spejderkorps.

De har alle været tilmeldt turen i to år og inden afrejse været på to weekendture sammen for at lære hinanden bedre at kende. Troppens tur startede den 17. juli, hvor de rejste til New York City for at udforske byens sus, inden selve lejren begyndte.

Spejderne ankom til lejren den 22. juli i øsende regnvejr, men allerede aftenen efter var skyerne væk, da alle 48.000 deltagere sad klar foran den store scene til åbningsceremonien.

- Åbningsceremonien var fedest, fordi det var sygt at se så mange spejdere fra hele verden samlet. Alle flag blev vist frem, og det var vildt at se så mange flag stå og blafre i vinden. Der kunne man rigtig mærke, at vi er så mange samlet om at være spejdere, siger Simon.

I løbet af lejren deltager spejderne i spændende, oplevelsesrige og vilde aktiviteter, som rafting, mountainbike, klatring og vandreture i bjergene.

Særligt riverrafting var en speciel oplevelse for de tre køgensere, da det ikke er noget, man kan prøve hjemme i Danmark. Men det, der alligevel gør størst indtryk, er den diversitet de møder rundt på lejren hver dag.

- Generelt er folk meget åbne og kommer over og hilser og spørger, hvor man er fra. Til kulturdag viste alle ting fra deres land frem, og der kunne man bare gå ind til alle og begynde at snakke, fortæller Laura.

Udover fysiske aktiviteter kan spejderne deltage i workshops om FNs Verdensmål, diversitet og inklusion, opleve nye kulturer og deltage i spændende samtaler om demokrati og aktivt medborgerskab.

Alle disse aktiviteter er for at kaste spejderne ud i nye udfordringer, som bygger videre på verdens spejdernes fællesskab og gør dem beredte til livet.

- Til spejder er vi gode til at snakke sammen og løse problemer og være innovative. Det forbinder folk på en anden måde end normale venskaber, og det giver bare et helt specielt fællesskab, hvor vi sammen kan gøre alt, siger 17-årige Liv.

Simon supplerer:

- Det kan være svært at sætte ord på, hvorfor det er fedt at være spejder. Men det giver bare rigtig meget og er med til at opdrage én.

Spejderlejren slutter den 2. august, hvorefter danskerne drager hjem igen.

Jamboree afholdes hvert 4. år (et nyt sted hver gang), og denne jamboree er den største til dato med over 48.000 deltagere.

I år arrangeres den i fællesskab af Scouts Canada, Asociación de Scouts de México og the Boy Scouts of America.