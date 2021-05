Seks kommuner skal betale til det opløste Østsjællands Beredskab, herunder Køge, mens to kommuner har penge til gode. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Køge skal betale regning til kuldsejlet brandvæsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge skal betale regning til kuldsejlet brandvæsen

Køge - 20. maj 2021 kl. 05:31 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Køge Kommune skal betale en regning på 827.000 kroner efter opløsningen af Østsjællands Beredskab. Det fremgår af det endelige regnskab, som tirsdag blev forelagt for økonomiudvalget.

Køge Kommune besluttede i 2018, at man ikke længere ønskede at være en del af det fælleskommunale brandberedskab sammen med syv andre kommuner. Derfor besluttede byrådet at hjemtage driften af beredskabet. Efterfølgende traf en række af de andre kommuner en lignende beslutning, hvorefter man enedes om at opløse Østsjællands Beredskab. De otte kommuner er ud over Køge Kommune også Roskilde Kommune, Greve Kommune, Stevns Kommune, Solrød Kommune, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune og Høje-Taastrup Kommune.

Nu foreligger den endelige likvidationsopgørelse efter boet. Her fremgår det, at seks af de otte kommuner skal betale til boet, mens to kommuner, Roskilde og Stevns, modtager penge fra boet. Køge Kommune skal samlet indbetale 827.000 kroner.

Østsjællands Beredskab blev formelt opløst den 31. december 2019.

Det har hele tiden været Køge Kommunes forventning, at der ville være en regning at betale efter opgørelsen af det lukkede beredskab. Byrådet afsatte derfor i 2019 et beløb på 1,3 millioner kroner på driftsbudgettet. Regningen bliver således en smule mindre end ventet.

I dag sløses beredskabsopgaven i Køge af det kommunale ETK Brand og Redning, som kommunen driver i samarbejde med Stevns og Solrød Kommuner. Køge Kommune har indgået en driftsaftale med Falck om beredskabsopgaven. Det betyder konkret, at brandmændene er ansat hos Falck, mens Køge Kommune ejer og driver selve brandstationerne og brandbilerne, lige som beredskabschefen er ansat af Køge Kommune.