Køge og Kolding konkurrerer om ny værnemiddelstyrelse

To kommuner konkurrerer om at få placeringen af den nye statslige værnemiddelstyrelse. Køge er med i opløbet. Jørgen C. Jørgensen

Køge - 19. juni 2020 kl. 14:06 Af Katrine Wied og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun to kommuner melder sig i kapløbet om at komme til at huse den nyoprettede Værnemiddelstyrelse. Det er kun Køge og Kolding, som har ansøgt Justitsministeriet. Det oplyser DR, som har søgt aktindsigt i ansøgningerne.

Den nye Værnemiddelstyrelse skal organiseres under Justitsministeriet og sikre en central og koordineret indsats, blandt andet med opbygning af lagre med værnemidler og sikring af testkapacitet.

Køge Kommune påpeger over for Justitsministeriet, at kommunens placering som logistisk knudepunkt.

I ansøgningen skriver borgmester Marie Stærke:

»Som jeg forstår den nye styrelses kommende opgaver, så vil de bl.a. omfatte logistik vedr. værnemidler og testkapacitet i relation til hele sundheds og pleje sektoren og netop logistik, sundhed og pleje er noget, som vi har store erfaringer med i Køge Kommune.

Køge Nord huser, udover den nye jernbane imellem København og Ringsted, Sjællands Universitetshospital og det store logistikcenter STC, der er Sjælland største transport- og logistikcenter og hvorfra der er direkte adgang til både det danske og internationale vej- og jernbanenet. Det betyder, at vi i Køge Nord både har mange offentlige og private virksomheder, der allerede i dag beskæftiger sig med logistik og sundhed - samt de ting, der går på tværs. Mange af de kompetencer og faciliteter, som den nye styrelse vil få brug for, er således allerede tilstede i området.«

»Men vi har plads til mere og har allerede lokalplanlagt arealer, der vil kunne benyttes til både logistik og nye medico aktiviteter. Jeg vil derfor på vegne af Køge Kommune tilbyde vores assistance og pege på Køge Nord som en god mulighed for en attraktiv placering, hvor der er direkte adgang til forsyningsvejene samt god adgang til kompetent arbejdskraft.«

Regionen arbejder for en placering på Sjælland

Formand for Region Sjælland, Heino Knudsen, har tidligere givet udtryk for, at han ønsker, at Værnemiddelstyrelsen bliver placeret i Region Sjælland.

- Vi har henvendt os direkte til regeringen og justitsministeren og sagt, at vi gerne ser, at styrelsen placeres i Region Sjælland. Men de konkrete ansøgninger fra kommunerne, der måtte komme, har jeg og region Sjælland ikke haft noget med at gøre, siger Heino Knudsen.

Regeringen og justitsministeriet har ikke svaret på hans henvendelse. Men han glæder sig over, at det er lykkedes Køge at komme med i opløbet:

- Det glæder mig og jeg vil fortsat arbejde for, at placeringen kommer til at ligge i Region Sjælland, siger han.

Værnemiddelstyrelsen skal være klar til at gå i luften til august.

- Der er ingen tvivl om, at myndighederne hen over den seneste tid har haft en enorm opgave med at tilvejebringe værnemidler og andet kritisk udstyr til hospitaler, plejehjem og andre dele af vores samfund. I lyset af den nye teststrategi skal vi styrke den indsats endnu mere, ligesom vi skal ruste os mod fremtidige kriser. Samtidig skal vi gøre, hvad vi kan, for at aflaste vores sundhedsmyndigheder, så de kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Derfor opretter vi en ny styrelse, der skal varetage en effektiv, tværgående myndighedsindsats, når der handler om at sikre forsyning af samfundskritisk infrastruktur, siger sagde justitsminister Nick Hækkerup, da initiativet med den nye statslige styrelse blev lanceret i maj.

Det er endnu ikke oplyst, hvor mange arbejdspladser, der vil være i Værnemiddelstyrelsen.