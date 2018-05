»By-attraktivitet« er det, man internationalt kalder »livability« og handler om, at det er værd at bo i Køge, siger Ingo Østerskov, direktør for erhvervsfonden Connect Køge.

Køge midtby skal kunne konkurrere med Malmø

Kapaciteten for kulturelle begivenheder vil blive markant forøget, når det store byudviklingsprojekt står færdig i Køges centrum. Det vil gøre Køge i stand til at konkurrere med andre meget markante spillere inden for begrebet »by-attraktivitet«. Det forudser den nye direktør for erhvervsfonden Connect Køge, Ingo Østerskov.

- Når Køge Torv er fyldt, er der nu omkring 8-10.000 mennesker. Men snart er der også et nyt kulturtorv, en stor torveplads ved stationen og broen hen over jernbanen og havnens forplads, når den er fuldt udbygget. Så hænger det hele sammen. Det er et eksempel på, at infrastrukturen inden for byens centrum måske bliver fordoblet i forhold til, hvad man kan have af arrangementer. Ser man det samlet, er det måske en større kapacitet end Malmø til at have arrangementer inde i bycentrum. Den skala, vi kommer til operere i, bliver noget helt andet. Det er ikke sikkert, at man skal gøre det. Det kan der være mange holdninger til, men kapaciteten og infrastrukturen er der, siger Ingo Østerskov til DAGBLADET Køge.