Køge kåret til Danmarks hyggeligste handelsby

22 handelsbyer deltog i konkurrencen, som finder sted hvert andet år og blev arrangeret for ottende gang i et samarbejde mellem Detailforum og ICP. I alt syv priser uddeles i forbindelse med konkurrencen - blandt andet til årets bedste, hyggeligste, flotteste og bedst markedsførte handelsby. Vinderen af titlen som Danmarks bedste handelsby 2020 for byer over 20.000 indbyggere blev Holstebro, mens Præstø vandt titlen for byer under 20.000 indbyggere.