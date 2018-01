Køge-inspiration til citychefer

Jens Abillund (tv) og Ingo Østerskov (th) deltog i torsdagens netværksmøde. Foto: Henrik Førby Jensen

Køge - 14. januar 2018 kl. 06:00 Af Henrik førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervs- og udviklingschef i Køge Kommune Jens Abillund var blandt foredragsholderne, da Køge Handel torsdag var praktisk arrangør af en temadag for citychefer fra hele landet. Netværksmødet foregik i Service Platforms regi. Service Platform er et innovationsnetværk under uddannelsesministeriet, som blev oprettet forrige år med det formål at tilbyde virksomheder »direkte adgang til forskningsbaseret viden om serviceinnovation«.

Service Platform og Køge handel havde inviteret Jens Abillund til at fortælle om kommunens tilgang til detailhandlen. »På hvilke parametre er detailhandlen vigtig for at fremme erhvervsudviklingen? lød et spørgsmål.

Jens Abillund forklarede, at han betragter detailhandlens udvikling som en del af sin opgaveportefølje og at udviklingen i beskæftigelsen og økonomien er to afgørende parametre for hans arbejde. Og udviklingen ser nogenlunde fornuftig ud for detailhandlen, mener erhvervschefen. Handelsvirksomheder står for 19 procent af virksomhederne og 28 procent af alle jobs i Køge Kommune findes i detailhandlen.

- Det handler i høj grad om jobs - detailhandlen har en høj grad af lokal beskæftigelse. Der pendles ikke så meget - og det har jo også stor betydning for skattegrundlaget. Det er hele grundlaget for udvikling - jo højere indkomst, jo bedre for borgerne. Og det er jo dét, der gør, at det går rigtig godt i Køge, påpegede Jens Abillund.

I konkurrencen med detailhandlen i de større byer på Sjælland er der plads til forbedring, erkendte Jens Abillund. Han forklarede, at reglerne for størrelsen af forretninger i Køge gamle bykerne tidligere har givet begrænsninger i forhold til etablering af større kædebutikker - baggrunden for etablering af butikscentret Strædet.

- Det går ok, men vi kunne godt klare os bedre. Og sagen er jo også, at nogle af forretningerne i Strædet konkurrerer med nogle af de andre butikker i byen, så det er noget, vi behandler med gefühl, forklarede Jens Abillund.

Han fortalte også om etableringen af Connect Køge, som skal overtage, videreføre og udvikle opgaverne fra det tidligere VisitKøge og Køge Bugt Erhvervsservice.

- Vi ønskede at øge indsatsen og derfor har vi etableret Connect Køge. Det er vores svar på at øge tilgangen til innovation, kompetenceudvikling og finansiering. Vi har lavet en driftsaftale med en meget løst formuleret målsætning og det er vores håb, at Connect Køge som erhvervsdrvet fond har bedre mulighed for at udvikle sig i privat regi og vi indgå samarbejdsaftaler og tiltrække lokal og international kapital, sagde Jens Abillund.

Den nyudnævnte direktør for Connect Køge Ingo Østerskov var også til stede og gav lidt af sit syn på detailhandelens muligheder i en tid med voksende internethandel.

- Folk forpupper sig, når der er events - vi er stadig sociale væsener, der gerne vil være sammen. Ser vi 20 år frem tror jeg i højere gad, det er oplevelser, der skal drive handelen end omvendt, sagde han.