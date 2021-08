En del mennesker har været i Køge i sommerferien. Det har hotellerne nydt godt af. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Køge-hoteller har fyldte værelser men efterslæb at indhente Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Køge-hoteller har fyldte værelser men efterslæb at indhente

Køge - 06. august 2021 kl. 18:56 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Den danske hotelbranche har været en af de hårdest ramte under coronakrisen, hvor tomme værelser har været hverdag.

Nu skinner solen og hverdagen er i højere grad vendt tilbage, hvilket hotellerne i Køge nyder godt af - i hvert fald i sommerperioden.

Hos Hotel Niels Juel, der også gør sig inden for møder, konferencer og golf, har man en god sommer. Der mangler dog en bestemt type gæster.

- Den har været bedre end sidste år, og vi har haft flere dage med udsolgt. De udenlandske gæster mangler dog stadig, og det kunne vi især mærke først på sommeren. Danskerne har erstattet dem fint, men der mangler stadig de sidste 10-20 procent, fortæller Keld Olsen, der er ejer af Hotel Niels Juel.

Han fortæller, at det især er svenske golfspillere, som hotellet traditionelt har mange af.

Nu afventer Hotel Niels Juel spændt de næste par måneder.

- Normalt er august og september gode feriemåneder for udenlandske turister, da man i flere lande holder ferie senere på sommeren. Men jeg tror ikke, at de kommer i nær det samme antal, som vi plejer at se, siger Keld Olsen.

Fulde huse Hos Comwell Køge Strand har man også haft en sommer med en masse overnatninger.

- Vi har haft fulde huse næsten hver nat. Der er været rigtig mange gæster hernede over sommeren, så vi kører med en næsten 100 procent belægning, siger Signe Eriksen, der er selskabskoordinator ved Comwell Køge Strand, og fortsætter:

- Vi er glade for igen at se en masse liv. Desuden venter en travl august og september forude med en masse arrangementer, som har været udskudte.

Hun fortæller, at Comwell i Køge heller ikke har mange udenlandske turister.

Stort efterslæb På det mindre Centralhotellet, der har 16 værelser, fortæller Børge Løve, som driver hotellet med sin kone, at sommeren går fint, men efterslæbet er stort.

- Juli og august ser ud til at blive bedre end forventet i forhold til, at vi snakker 2021. Men det skal også ses i forhold til, at vi eksempelvis også stod i maj og synes, at det var rigtig godt. Så sammenlignede vi maj i år med maj i 2019, og så var det jo faktisk noget skidt. Alt i alt er der en fremgang, hvis man sammenligner med 2020, men ikke i forhold til 2019.

Han uddyber, at Centralhotellet har haft nogle dage med fuld belægning, men at der før corona oftest var fyldt mere eller mindre hele sommeren.

- Normalt ringer vi rundt til byens bed and breakfast, som vi giver gæster videre til. Det er sket én gang i år, men sker næsten dagligt på en normal sommer, siger Børge Løve.

Personalemangel På landsplan har flere restauranter og hoteller meldt om, at det har været svært at ansætte personale efter, at brancherne har ligget i dvale i en længere periode under coronakrisen.

Det er en tendens, som de også har mærket til hos Hotel Niels Juel.

- Det har været meget svært at skaffe personale, hvilket gjorde det svært at starte op. Det var svært at tiltrække folk, og det kan der have været flere årsager til. Der kan være unge, som i stedet har været ansat i testcentre til en høj løn. Men situationen har dog stabiliseret sig hos os, fortæller Keld Olsen.

Comwell har ikke haft behov for at ansætte specielt mange, da de, som har været hjemsendt, er vendt tilbage.

- Vi har haft åbent i coronaperioden, hvor det har været ledelsesgruppen, som stod for driften. Der var ikke meget aktivitet, men lidt. De hjemsendte på lønkompensation er nu vendt tilbage, så vi har ikke været ude og ansætte en masse nye, siger Signe Eriksen.

Økonomisk situation Selvom sommeren har været positiv for hotellerne i Køge, er alt dog ikke godt for branchen. Den lange periode med restriktioner har været hård, og i Køge lider man også stadig med efterslæb.

- Overordnet set er der et kæmpe efterslæb. Halvandet år med underskud retter sig ikke op med to gode måneder. Jeg er dog fortrøstningsfuld, og der er lys for enden af tunnellen. De næste måneder ser gode ud med flere golfophold, møder, konferencer og endda er folk også begyndt at kontakte om julefrokoster, siger Keld Olsen fra Hotel Niels Juel.

Hos Centralhotellet betegner man stadig situationen som kaotisk.

- Vi har stadig et efterslæb, fordi vi i 2020 manglede en omsætning på 1,2 millioner kroner, og det var endda med hjælpepakker. Det indhenter vi på ingen måde lige nu. Det vil tage nogle år, fortæller Børge Løve.

Sove længe Centralhotellet med »kun« 16 værelser har på grund af sin størrelse været i stand til fleksibelt at drosle ned.

- Vores størrelse har gjort, at vi selv har kunnet tage over. Vi har under krisen haft dage med nul gæster, hvilket så har betydet, at min kone og jeg har haft dage, hvor vi har sovet længe. Men vi har også haft dage med en enkelt gæst, og så har vi jo været nødt til at køre ind og lave mad til den ene, griner han.

Ægteparret har en fuldtidsansat på nuværende tidspunkt, tilføjer Børge Løve

- Det har været en forfærdelig tid, men vi har været glade for hjælpepakkerne. Vi har kunne klare meget af det selv og har haft lidt på kistebunden. Det tror jeg har været vores held, afslutter han.

Comwell i Køge har på grund af ferie ikke mulighed for at kommentere den overordnede økonomiske situation.