Køge henter HR-chef fra RUC

- Jeg har altid haft en stærk vision om, at HR skal bidrage til og understøtte den gode ledelse, lige fra rekruttering og onboarding til kompetenceudvikling og trivsel. Jeg glæder mig helt utrolig meget til at lære Køge Kommune at kende, og er imponeret over allerede nu at opleve en arbejdsplads med utrolig høj social kapital, hvilket afspejles i seneste trivselsmåling. Køge Kommune har en stærk ambition og vision om vækst og udvikling, og jeg glæder mig til at blive en del af det hold, der kan få det til at ske Jeg ser frem til at lære medarbejdere, kolleger, MED-organisationen og kommunen at kende, siger Karen Marie Olsen, ny HR-chef i Køge Kommune.

- Køge Kommune står midt i et væksteventyr, hvor vores visioner om udvikling og vækst er i gang med at blive til virkelighed. Social kapital og trivsel er nøgleord når det gælder om at tiltrække fremtidens medarbejdere og fastholde dem, der allerede arbejder her. Her er Karen Marie Olsen et stærkt kort for hele Køge Kommune, og jeg er sikker på at hun er den helt rigtige til at løfte opgaven i forhold til at sikre en arbejdsplads med en stærk social kapital, siger Lene Østergaard Lunde, direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen.