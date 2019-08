Send til din ven. X Artiklen: Køge går i front for klimaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge går i front for klimaet

Køge - 20. august 2019 kl. 19:03 Af Alexandra Mollerup

Køge Kommune skal med ny klimaplan hjælpe til at nå den globale Paris-aftales mål om en maksimal temperaturstigning på 1,5° C.

Paris-aftalen er indgået på klimatopmødet i december 2015 mellem 195 lande, som blandt andet forpligte til at udlede færre drivhusgasser gennem grøn omstilling og klimatilpasning. Byer og kommuner skal nu hjælpe med at realisere aftalen. Køge Kommune har sammen med 19 andre danske kommuner meldt sig til projektet DK2020 for at hjælpe med netop det.

- Det er positivt, at Køge har grebet den her mulighed. Vi er superspændte på at komme rigtigt i gang og få involveret hele forvaltningen, virksomheder og borgere, siger Jacob Skjødt Nielsen, grøn ambassadør i Køge Kommunes Grøn Omstilling.

Globalt projekt DK2020 er en national gren af det globale projekt Deadline 2020, som stiller krav til, at kommuner og byer laver ambitiøse klimaplaner og får en fælles standard for, hvordan man klimaplanlægger. Det står C40-netværket bag, som er en samling af verdens stor- og megabyer, der har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser.

DK2020 består kun af danske kommuner og er støttet af Realdania med fem millioner kroner. Kommunerne skal inden udgangen af 2020 lave en opdateret og ambitiøs klimaplan, som de kan få hjælp til fra Tænketanken Concito og C40.

- Det hele er gået meget stærkt, så vi er ikke klar med noget endnu. Men omkring efterårsferien har vi processen klar, siger Jacob Skjødt Nielsen.

Realistisk mål Køge Kommunes ambitiøse klimaplan skal blandt andet definere, hvordan Køge kan blive CO2-neutral i 2050 og indeholde delmål om et gradvist mindre CO2-udslip i eksempelvis 2025.

- Det er heldigvis realistisk, at vi kan nå det, for der er ikke ukendt teknologi, der skal opfindes først. Der er dog en udfordring i transport, især tung transport, men der sker meget med el-bilerne, siger Jacob Skjødt Nielsen.

Den grønne ambassadør siger, at kommunen har mange stationer og cykelstier, som i kombination med flere el-biler giver gode muligheder for at komme i mål.

Gode råd I løbet af arbejdet får kommunerne mulighed for at udveksle erfaringer og løsninger med hinanden. De har indtil videre mødtes to gange. De er inddelt i grupper med sammenlignelige problematikker. Køge har derudover lavet en særskilt gruppe med Roskilde, Lejre og Høje Taastrup, fordi de ser stor nytte i at tale sammen, siger Jacob Skjødt Nielsen.

- Kommunerne bør arbejde sammen, for vi har mange af de samme udfordringer. Der er også grænser for, hvad vi kan alene, så der kan vi gå sammen og dele fælles problemer med regeringen, siger han.

Kommuner og byers deltagelse i at nå i mål med den globale Paris-aftale er enorm vigtig, slår en rapport fra Deadline 2020 fast. En hovedkonklusion lyder, at 40 procent af de globale CO2-reduktioner i Parisaftalen kan opnås, hvis samtlige af verdens byer med en befolkning på mere end 100.000 indbyggere følger Deadline 2020s ambitionsniveau i forhold til udformning af klimaplaner. Ambitionsniveauet er udover CO-neutralitet en global standard for klimaplanlægning. Køge Kommune er kun lige gået i gang med projektet, men den nærmeste fremtid byder både virksomheder og private borgere ind i arbejdet.