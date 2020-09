Køge går foran med minimumsnormeringer i vuggestue og børnehave

- Vi jubler over, at det er lykkedes at sætte 12 millioner kroner af til minimumsnormeringer hen over de næste tre år. Det vil komme flere tusinde børn til gode. Vi ved godt, at der vil komme penge fra Christiansborg til det inden længe. Så er vi oppe på et niveau, der begynder at ligne noget i forhold til hænder. Det betyder, at alle børn får så lige en opvækst i daginstitutionerne som muligt, siger SF's gruppeformand i Køge, Thomas Kielgast.