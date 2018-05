Køge får ledige hurtigere tilbage i job

Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening Jens Troldborg peger overordnet på, at der grundet konjunkturerne generelt er historisk gode muligheder for at komme i beskæftigelse:

- Og tallene fra Køge må umiddelbart være en inspiration for Faxe og Stevns, i forhold til at høre hvad man gør i Køge Kommune. Det er nabokommuner, hvor der ikke er store forskelle på arbejdsmarkedet, men det er ret markant at se, at gennemsnitstiden for ledighed er steget i Stevns og Faxe, når vi generelt ser, hvor positiv udviklingen er inden for beskæftigelsesområdet, siger Jens Troldborg til DAGBLADET.