Køge-Køge Nordbanen kan nu se frem til et løft, når der i fremtiden skal anlægges endnu et spor på strækningen. Det er et af flere positive elementer i den store infrastrukturaftale, som blev indgået her til formiddag. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Køge får flere gevinster i ny infrastrukturaftale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Køge får flere gevinster i ny infrastrukturaftale

Køge - 28. juni 2021 kl. 12:05 Af Mathias Klitgaard Selliah og Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

Her til formiddag kunne blandt andre finansminister Nicolai Wammen (S), transportminister Benny Engelbrecht (S) og repræsentanter fra alle partier i Folketinget, præsentere en ny plan om fremtidens infrastruktur i Danmark.

-Tak, til hvert enkelt parti, fordi I er med til at indgå en bred aftale, sagde en begejstret transportminister Benny Engelbrecht.

I Køge er der også glæde, da den indgåede aftale kommer flere projekter i Køge-området til gavn.

Konkret bliver der afsat penge til en omfartsvej til Stevns, en opgradering af strækningen Køge-Køge Nord - og også Østbanen er et punkt i aftalen.

Nyheden om en opgradering af Østbanen, mener borgmester i Køge Marie Stærke (S) er rigtig vigtig for mange borgere.

- Det er en fantastisk nyhed. Det er dejlig, at regeringen og forligspartierne har lyttet til problemstillingerne med den kollektive trafik. Det er rigtig mange borgere, som har brug for toget til at komme til arbejde og uddannelse.

Også Ken Kristensen, der er spidskandidat for Venstre i Køge, er glad for nyheden om Østbanen.

- Jeg er meget glad for, at der er blevet afsat midler til Østbanen, som vi også har kæmpet for i Venstre, siger han.

Øget drift Et andet punkt i den store infrastrukturaftale er en styrkelse af driften mellem Køge Nord og Køge Station ved et dobbeltspor, som vil øge togdriften.

- Det er en nyhed, som jeg simpelthen, er lykkelig for. Det er virkelig vigtigt, at vi i Køge kan få en meget hyppigere togdrift. Det er vigtigt i forhold til arbejde, uddannelse og ikke mindst det nye universitetshospital i Køge, fortæller Marie Stærke.

En nyhed som også bringer glæde i Venstre:

- Der er vigtigt, at infrastrukturen er tilpasset til at kunne understøtte den udvikling, som sker omkring Køge, siger Morten Dahlin, folketingsmedlem i Køge-kredsen og fortsætter:

- Den forbedrede infrastruktur omkring Køge kan vende en negativ udvikling for områder længere syd på. Der er nogle, der ville mene, at det kunne være mindre attraktivt at bosætte sig, hvis Østbanen ikke var der, slutter Morten Dahlin.

Weekendforhandling Partierne i Folketinget har brugt weekenden på at forhandle den nye aftale om Danmarks fremtidige infrastruktur på plads.

Men allerede i foråret præsenterede regeringen sit udspil, som indeholdt projekter til omkring 160 mia. kr.

Og i den endelige aftale, som fandt sted i Finansministeriets gård, var der altså flere positive nyheder for Køge-egnen.

Stevnsvej Ud over de omtalte projekter, er det i planen også sat penge af til en Stevnsvej, der skal løse problematikken med den store trafikmængde syd for Køge.

I den anledning skriver folketingsmedlemmet Jacob Mark (SF) på sin private Facebook-profil følgende:

- Der kommer ikke en Stevnsvej igennem Herfølge. Man har sat pengene af til en vej fra Stevns og til at undersøge, hvor den kan gå. Som det fremgår af tegningen i aftalen er det dog helt syd (der hvor den ender) - væk fra Herfølge og væk fra fredet natur i Vallø. Så det er godt.

En udmelding som Marie Stærke og Ken Kristensen undrer sig over. De mener ikke, at der er fastlåst en linjeføring, men er begge glade for, at der ser ud til at ske noget, selvom udsigterne siger 2030.

-Jeg er glad for, at pengene er reserveret til en aftale, og jeg er tilfreds med, at der bliver sat penge af til mere VVM-undersøgelse, siger Marie Stærke, der nyligt har været i kontakt med transportministeren om emnet, og understreger, at der stadig er flere muligheder i spil for at løse den tunge trafiksituation.

- Det vigtigste for mig, at det bliver fundet en løsning for trafikken, der løber igennem trafikken om morgen i Køge. Vi er ikke fastlåste på nogen linjeføring, siger Ken Kristensen.

Venstre: Det har været tiltrængt

Morten Dahlin (V), som er spidskandidat for Venstre i Køge-Lejre-kredsen, kan ikke få armene ned over den nye aftale.

- Jeg tror, at aftalen kommer til at betyde, at den østsjællandske infrastruktur kommer til at tage et skridt i den rigtige retning, siger han.

Pendlerne i Køge og omegn vil få stor glæde af aftalen, mener han. Der er således afsat penge til privatbaner rundt omkring i Danmark, hvilket blandt andet indebærer den omtale Østbanen, som i de senere år har lidt under manglende vedligeholdelse.

Morten Dahlin mener, at det er vigtigt, at man kan bo i Region Sjælland og har mulighed for at pendle.

- Østbanen er en livsnerve for rigtig mange pendlere. Denne aftale er en skridt i den rigtige retning for at fremtidssikre Østbanen, understreger han.

relaterede artikler

Se kort: Trafikplan giver nye motorveje og penge til Østbanen 28. juni 2021 kl. 10:53

Kamp om tidsplan i trafikaftale 28. juni 2021 kl. 06:17