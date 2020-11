Køge får endnu bedre mobildækning

Stadig flere danskere bruger mobilnettet til at få internet i hjemmet med mobilt bredbånd. Og med 5G-teknologien lige om hjørnet kommer mobilt bredbånd for alvor til at tage fart som et alternativ til kablet bredbånd og fibernet, lyder det fra 3.

- Det vil kunne dække langt de flestes behov for internet til hjemmet. Dermed er der ingen grund til at bruge penge på at få gravet kabler ned i jorden for at få en højhastighedsdataforbindelse. Det bliver hastighedsmæssigt som at få trådløs fiber.