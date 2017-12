Der er især beboernes fortjeneste, at Karlemoseparken ikke længere optræder på ghettolisten, siger politiet.

Send til din ven. X Artiklen: Køge er væk fra ghettolisten - LTF kan sende byen retur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge er væk fra ghettolisten - LTF kan sende byen retur

Køge - 02. december 2017 kl. 06:23 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karlemoseparken i Køge er røget ud af Transportministeriets liste over socialt belastede boligområder. Dermed optræder Køge ikke længere på den såkaldte ghettoliste.

Men det kan være på lånt tid, for Karlemoseparken er et af de områder i kommunen, hvor banden Loyal to Familie agerer.

Det erkender Køges borgmester, Flemming Christensen.

- Det gælder om at holde momentum nu og tro på, at vi kan fastholde udviklingen. Vi ved jo godt, hvor politiets øjne er rettet hen. Det er mod den aktivitet, der foregår der lige nu. Hvis ikke vi fortsætter intensivt med at arbejde mod det der, så kommer vi tilbage på listen. Det vil vi helst ikke, siger han.

Fra Midt- og Vestsjællands Politi oplyser man, at man massivt til stede i området.

- Det er korrekt, at der færdes en del til folk med bandetilhørsforhold i området omkring Karlemoseparken, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi har været rigtig offensive i området, ikke mindst igennem det seneste halve år. Det positive er, at vores indsats mod banderne på mange måder har båret frugt, både på det præventive område, og når det handler om at få stillet folk til regnskab for deres kriminalitet. Vi har efterhånden taget nogle stykker med skydevåben, de sidder nu i fængsel og våbnene er beslaglagt, så dem er der i hvert fald ikke nogen, der kommer til skade med, siger politiinspektør Michael Flemming Rasmussen.

Også Askerød i Greve og Charlotteager i Høje Taastrup er i år kommet væk fra ghettolisten.