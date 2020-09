Køge er nomineret til fornem pris for byplanlægning

- Hvis man går hen over Køges smukke torv, vil man kunne se, at Køge allerede i 1997 modtog byplanprisen for arbejdet med at renovere byens gamle bygninger. Det er en stor hæder, at vi nu igen er i søgelyset hos nogle af landets allerdygtigste fagfolk, og jeg er rigtig glad for, at man også uden for Køge får øje på at vi ikke bare udvikler, men udvikler kvalitet. Byplanlægning er nøglen til det liv, som bliver levet i vores byer. Det kræver omtanke, og det synes jeg vi er lykkedes rigtig godt med i Køge, siger borgmester Marie Stærke (S).