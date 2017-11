Som tidligere Køge-dreng glæder Ingo Østerskov sig til at være med at at styrke kommunens erhvervsprofil.

Send til din ven. X Artiklen: Køge-dreng skal skabe erhvervs-fodslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge-dreng skal skabe erhvervs-fodslag

Køge - 30. november 2017 kl. 10:44 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At videreudvikle organisationer og bygge bro har været en fast ingrediens i 50-årige Ingo Østerskovs erhvervsmæssige karriere. Det bliver vigtige kompetencer, når han til januar tiltræder som den første direktør i Connect Køge.

Connect Køge er en non-profit erhvervsfond skabt som offentligt-private partnerskab, der skal samle alle kræfter på erhvervs- og turismeområdet for at sikre Køges position som regionens vækstmotor.

- Jeg glæder mig til at stå i spidsen for ambitionen om at øge brandingværdien af Køge og omegn. Det er et område med store perspektiver indenfor både erhverv, turisme, erhvervsturisme og uddannelse. Især i lyset af de kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, der er på vej - for eksempel udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen, de kommende hurtige togforbindelser, vores erhvervshavn og det kommende universitetshospital. Området her kan blive et regionalt kraftcenter i korridoren mellem Øresundsregionen og Hamborg, og det er en stor og spændende udfordring for mig at blive del af, siger Ingo Østerskov i en pressemeddelelse.

Både erfaringsmæssigt og personligt er han godt klædt på til jobbet. Ingo Østerskov har boet i Køge i 49 af sine 50 år. Han har gået på Køge Gymnasium og er uddannet cand.merc. fra CBS.

Siden har han samlet ledelseserfaring som blandt andet direktør for BEC (Business Education College) og senest rektor for KEA, Københavns Erhvervsakademi.

Sideløbende har han fungeret som ekstern lektor på både CBS, DTU og Syddansk Universitet i Slagelse og er forfatter til artikler og bøger om ledelse og økonomi. Som netværker har Ingo Østerskov blandt andet siddet i en række udvalg og temagrupper under Undervisnings-, Uddannelses- og Forsknings-, Erhvervsministeriet.

- Jeg har altid været stolt over at være Køge-dreng. Nu kan jeg kombinere min personlige veneration for området med ambitionerne om at skabe lokalt fodslag, national og international opmærksomhed i en fælles indsats for områdets etablerede virksomheder og for at tiltrække innovative virksomheder, iværksættere, turister, erhvervsturisme, uddannelsesinstitutioner - i det hele taget sætte området på landkortet, siger Ingo Østerskov.

Som direktør refererer han til bestyrelsen i Connect Køge, og her glæder bestyrelsesformand Michael Buhl sig over ansættelsen af erhvervsfondens nye direktør.

- Ingo Østerskov besidder netop den erfaring i forhold til ledelse, til opbygning af organisationer og til netværk på tværs af offentlige og private interessenter, vi søgte. At han så også har den samme indbyggede passion for Køge som alle parter bag fonden, gjorde valget endnu mere oplagt. Vi glæder os til, at Ingo Østerskov officielt tiltræder til januar og indleder det strategiske arbejde med de store og perspektivrige ambitioner i Connect Køge, siger Michael Buhl.