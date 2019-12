Se billedserie Her viser John Kellberg nogle af de tydelige revner, der kan ses mange steder på Køge Rådhus, og han fortæller, at mange af dem er kommet de seneste år. Han er tidligere byrådspolitiker og har i flere år haft sin faste gang på rådhuset, så han kender bygningen godt. Foto: Torben Thorsø

Køge by revner og hvem skal betale?

Køge - 26. december 2019 kl. 10:57 Af Torben Thorsø

Køge: Utallige huse i Køge er revnet som følge af de seneste års nybyggerier. Det påpeger tidligere byrådsmedlem John Kellberg på en rundtur i midtbyen.

Man ser det først rigtig, når man har øje for det.

- Der, der og der, jamen jeg kan blive ved, siger John Kellberg frustreret.

Han viser rundt i sin hjemby Køge, hvor han på få minutter kan pege på flere steder, hvor for eksempel byens gamle rådhus har slået revner og sådan fortsætter det på turen rundt i midtbyen. Teaterbygningen, der for få år siden fik renoveret facaden, har også nye revner, lige som mange af nybyggerierne i handelsgaden Strædet og de tilstødende bygninger.

Der er flere steder tydelige revner, hvor man kan følge en zig zag-linje, der følger fugerne i fugerne i murstensvægge og hos en stor butik ud til det nye Kulturtorvet er flere store udstillingsvinduer revnet, som efter spændinger i vinduesrammen.

- Ja, der er vi nok på den kedelige side af 20.000 kroner, når den skal skiftes, bemærker guiden.

Helt galt bliver det da turen går gennem Jernbanegade, der støder op til Strædet og derudover ligger det nye genoptræningscenter samt det store parkeringshus lige nordfor selve gaden.

- Her i gaden er det stort set samtlige huse, der har fået revner, sætningsskader, i de seneste år. Jeg vil faktisk kalde det en skandale, at kommunen endnu ikke har reageret på situationen, siger han og fortsætter:

- Mange ser det måske ikke i hverdagen, men jeg har holdt øje med situationen i de seneste år og det bliver kun værre. Man kan endda følge med i, at mange steder, hvor revnerne i husene er udbedret, så fortsætter det bare, så man kort tid efter kan begynde forfra.

Når man løfter blikket her og studerer gadens facader kan man ganske rigtigt finde mange steder, hvor facaden slår revner, flere steder virker det endda som om facaden er revnet i de hjørnesamlinger, der skal binde den sammen med resten af huset.

- Man tør næsten ikke tænke på, hvad der kan ske, hvis vi får en alvorlig orkan, der hiver i murværket, bemærker han.

De mange skader er, efter hans opfattelse, en følge af de massive byggerier i både midtbyen og på Søndre Havn, der har givet sætningsskader på både nybyggerier og især de gamle huse i bymidten.

Turen fortsætter fra Stationspladsen og direkte ned i parkeringskælderen, hvor John Kellberg stopper op nedenfor trappen og kigger rundt:

- Det her burde være én stor plade, men det ligner efterhånden »Nexø Brudfliser«, konstaterer han med henvisning til, at det store gulv er gennemskåret af revner på kryds og tværs. Flere steder er de repareret ved at blive fuget - men der er allerede ved at danne sig nye revner ud fra de gamle og flere steder kan man se, at der også er trængt vand ind i parkeringskælderen.

Han fortæller, at det bemærkelsesværdige faktisk ligger i at selve gulvet består af en to meter tyk støbt plade af beton, der burde kunne holde til lidt af hvert.

- Det vidner bare om, hvilke kræfter der er på spil i undergrunden og selvom de for eksempel ligger ny belægning oppe i Strædet så vil det igen knække, når undergrunden giver efter og bevæger sig, siger han.

På turen tilbage gennem Strædet kan man netop opleve, hvordan de store belægningsfliser mange steder har givet sig, så hjørner og kanter stikker adskillige centimeter op. Mange steder er det forsøgt udbedret ved at slibe kanterne af fliserne.

Her kan man igen opleve, hvordan fliserne siden da har løftet sig og de steder, hvor der er lagt belægningssten ned er rækkerne nogle steder krøbet flere tommer fra hinanden - eller ligger med tydelige hjulspor efter kørslen.

John Kellberg bor selv på Strandpromenaden og dermed meget tæt på hele udbygningen af Søndre Havn, der er en del af samme byudvikling som der er sket i Køge midtby.

- I forhold til mit eget hus, så kan jeg også bare konstatere, at da jeg købte huset i 1986, så var der registreret nul revner i bygningsrapporten. Her i 2019 er der senest konstateret 170 revner i mit hus og jeg har oplevet, hvordan tingene praktisk taget falder ned af væggen, når de store maskiner udenfor kører, siger han med hentydning til de maskiner, der rammer spuns og funderingspæle til byggeriet i jorden.

På den baggrund har han det lidt svært med, at Køges politikere, senest angående et planlagt nybyggeri i Bjerggade, kommenterer, at det her været »en lærerig proces« i forhold til de mange skader efter massive byggerier.

- Køge Kommune burde meget tidligere være skredet ind og have stoppet det arbejde, der har ødelagt bygningerne. Nu er der bare tilbage at spørge: Hvem skal betale regningen for alle skaderne? Jeg ved jo godt, at regningen for Teaterbygningen og rådhuset ender hos skatteborgerne, men hvad med alle os andre i huse og butikker, der har fået skader som følge af byudviklingen?

Han fortæller, hvordan han selv efterhånden har brugt mange kræfter på at samle materiale sammen, der kan underbygge hans påstande om at det omfattende arbejde med byudviklingen har været skyld i et stort antal skader på huse i og omkring bymidten.

- Men hver gang jeg præsenterer det for kommunen, så fejer de det af bordet, fortæller han.

- Nu har jeg tiden og en vis indsigt i de her sager fra mine otte år i byrådet, men hvad med alle de mennesker, der ikke har overskud til at føre en sag over for kommunen, spørger han, da turen igen ender foran Køge Rådhus, og han fortsætter:

- Det er et flot hus, der er blevet passet godt på gennem mange år, men nu slår det revner, både i vægge og fundament.

DAGBLADET Køge følger op på sagen de kommende dage med blandt andet svar fra formanden for Klima og Planudvalget, Niels Rolskov.