Socialdemokratiets hovedbestyrelse har fredag aften valgt Køges borgmester, 41-årige Marie Stærke, som partiets nye næstformand efter, at Frank Jensen i kølvandet på #metoo-skandalen måtte trække sig fra politik. Foto: Thomas Olsen

Køge-borgmester ny næstformand for Socialdemokratiet

Køge - 13. november 2020 kl. 17:12 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Køges borgmester, Marie Stærke, bliver Frank Jensens afløser som næstformand for Socialdemokratiet. Det besluttede partiets hovedbestyrelse sent fredag eftermiddag.

Dermed træder 41-årige Marie Stærke ind på den landspolitiske scene.

- Jeg er meget glad for, at Marie har stillet sig til rådighed for partiet. Hun er en stærk ambassadør for det kommunale Danmark, og hun har en særlig viden og indsigt i den nære velfærd og i at løfte integrationsudfordringerne, siger statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen.

- Jeg er meget glad for, at statsministeren og hovedbestyrelsen har betroet mig det her hverv. Jeg glæder mig til at rykke tættere på beslutningerne og bidrage med de erfaringer, jeg har. Særligt inden for integration og den borgernære velfærd, mens jeg selvfølgelig fortsætter mit arbejde med at udvikle Køge Kommune, siger Marie Stærke.

Den socialdemokratiske hovedbestyrelse har fredag konstitueret sig med ny næstformand for partiet efter, at den tidligere næstformand Frank Jensen at trække sig i kølvandet på #metoo-skandalen.

Marie Stærke har næsten 20 års erfaring i kommunalpolitik. Hun blev valgt til byrådet i Køge Kommune første gang 2001 og overtog posten som politisk ordfører for byrådsgruppen to år efter. I 2007 døde Køges daværende borgmester, 54-årige Torben Hansen pludseligt, og på en ekstraordinær generalforsamling blev Marie Stærke valgt som hans efterfølger. Hun var på det tidspunkt blot 27 år gammel og den yngste kvindelige borgmester nogensinde i Danmark.

Historisk magtparti Socialdemokratiet har regeret i Køge siden 1918, men ved Marie Stærkes første kommunalvalg som borgmester var hun langt fra sikker på at kunne bevare magten. Trods et flot personligt valg beholdt hun kun med nød og næppe borgmesterkæden takket være støtte fra Dansk Folkeparti i en alliance, som også indeholdt SF.

Knap så heldig var Marie Stærke ved det næste kommunalvalg i 2013. Her var borgmesteren belastet af skandalesagerne med Henrik Sass Larsen, Tommy Kamp og Suzuki-Torben. På valgnatten tabte hun borgmesterposten til den konservative Flemming Christensen.

Men Marie Stærke lærte meget af at være fire år i opposition. Hun lærte blandt andet, at man skal pleje sine politiske samarbejdspartnere og give plads til, at de også kan få både attraktive politiske poster og indflydelse på de politiske beslutninger. På valgnatten i 2017 lykkedes det hende at samle en konstituering, der stort set spænder over hele det politiske spektrum, fra Enhedslisten over Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Efterfølgende kom også Konservative og SF med i konstitueringen.

Det nære Politisk har Marie Stærke fokuseret på den nære kernevelfærd i den indeværende byrådsperiode. Efter en årrække, hvor Køge Kommune har været optaget af en dagsorden, hvor store byggeprojekter fyldte meget af billedet med nyudviklingsprojektet Køge Kyst, logistiksatsningen Skandinavisk Transport Center, udbygningen af Køge Bugt Motorvejen, den nye jernbane mellem København og Ringsted over den nyanlagte Køge Nord Station, mente Marie Stærke, at borgerne skulle i centrum igen. Hun gik derfor til valg på, at nu skulle vuggestue- og børnehavebørn, skoleelever og de ældre på plejehjemmene igen prioriteres højest.

Satsningen indbragte Marie Stærke 6.944 personlige stemmer og ti mandater i Køge Byråd ved kommunalvalget i november 2017 og banede vejen for, at hun kunne generobre borgmesterposten.

Marie Stærke blev genvalgt som Socialdemokratiets spidskandidat i Køge Kommune i august i år.