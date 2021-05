Køge bliver vært for stort fiske-mesterskab

- DM-stævnet er et såkaldt "Open-mesterskab", hvilket betyder, at alle kan møde op med deres båd på marinaen, og tilmelde sig på dagen. Chancerne er lige store for alle og det gælder bare om at få et blink i vandet. Desuden trækker vi lod om flere flotte præmier blandt alle deltagerne, siger Bjarne Lehne fra Sjællands Småbådsklub.