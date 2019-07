Køge ansætter erfaren beredskabschef

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi med Søren får en dedikeret og yderst kompetent beredskabschef til at starte vores nye samarbejde op. Han er både fagligt stærk og en dygtig leder, og så er han vellidt blandt kollegerne. Jeg er sikker på, at hans erfaring og ledelsesmæssige kompetencer vil bidrage til, at vi kommer sikkert i havn med at få skabt et godt og robust beredskab på tværs af vores tre kommuner. Søren har evnerne til at skabe et effektivt og tidssvarende beredskab med en stærk fælles korpsånd. Jeg er sikker på, vi har ansat den helt rette til opgaven, udtaler direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, Torben Nøhr.