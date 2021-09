Se billedserie Her er det Køge Arkivernes nye arkivar, Frederik Stålfors Hansen, der præsenterer den nyeste udgave i serien Køge Studier. Foto: Torben Thorsø

Køge Studier blev præsenteret

Køge - 25. september 2021 kl. 11:25 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Fredag eftermiddag kunne de fremmødte gæster på Køge Arkiverne dykke ned i endnu en udgave af Køge Studier.

Formanden for Køge Fonden, Mogens Pejtersen, glæder sig over endnu en udgave i rækken af Køge Studier:

- Den lokalhistoriske årbog er lidt af et flagskib for Køge Fonden. Den knytter Køge Arkiverne sammen, og giver lejlighed til at opdyrke ny og spændende viden om hele Køges historie. Jeg glæder mig særligt til at læse artiklen om Herfølge Boldklubs 100 års jubilæum, smilede formanden, som også selv er tidligere Herfølge-spiller.

Det er Bo Michael Hansen, der har skrevet artiklen Herfølge Boldklub 1921 fylder 100 år. Artiklen er en personlig fortælling, der dog baserer sig på de tilgængelige kilder, lyder det i en omtale af den nyeste bog.

Derudover er der artikler om Bosniak-eskadronen i Køge, der red rundt med turban og sabler samt beretninger om Zone-Redningskorpset i Køge, hvor læseren kommer vidt omkring.

Den 4. og sidste artikel er skrevet af Køge Studiers nye redaktør, arkivar Frederik Stålfors Hansen.

Han har skrevet historien om Køge Byhistoriske Arkiv og har glædet sig til at vise sit svendestykke frem:

- Det har været en spændende opgave at få som noget af det første som arkivar her i byen, siger han, og fortæller, at han glæder sig til mange flere år som redaktør af det lokalhistoriske årsskrift.

- Det hele bunder jo i en interesse for historien og så er det spændende at være med på gulvet og lave grundarbejdet, siger han om interessen for arbejdet som arkivar.

Udover årets artikler har redaktøren også en nyhed at præsentere, nemlig et helt up-to-date indslag, der for fremtiden vil være at finde i Køge Studier. I år er det en fotoserie af corona-motiver. Andre år kan det være et ny-bebygget område eller noget andet aktuelt. For i dag er jo historie i morgen, som det hedder sig.

Den lille reception var godt besøgt og arkivleder Anette Månsson var også godt tilfreds med at kunne markere den nye udgave:

- Jeg synes altid, der er værd at fejre når nogen har lavet et godt stykke arbejde.

Køge Studier fungerer både som lokalhistorisk årbog og indeholder årsberetning for Køge Arkiverne.

Arkiverne består af Køge Byhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, Højelse Sognearkiv og Skovbo Lokalhistoriske Arkiv.

Køge Studier kan købes på Køge Arkiverne samt hos Køges boghandlere.

Køge Byhistoriske Arkiv ligger stadig inde med de fleste af de gamle årgange, så skulle der være huller i bogrækken, er læserne meget velkomne til at kontakte arkivet, lyder det

På hjemmesiden findes et ajourført register over samtlige artikler i Køge Studier gennem tiderne, hvilket kan benyttes til at finde nye læseoplevelser.