Køge Sportsevent aflyser tre store cykelløb

Køge - 18. august 2020 kl. 09:38

- Vi har indtil det sidste håbet og troet på, at det kunne lade sig gøre at gennemføre dette års TøseRunden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs og arbejdet på alternative måder at

afholde løbene på. Men Køge Sportevent vil ikke bidrage til at sprede smitte. Derfor har vi valgt at aflyse i 2020.

Sådan lyder den tunge beslutning fra formand for Køge Sportsevent, Kurt Lind, efter at bestyrelsen mandag holdt møde, og godt kunne se, at det ikke ville give mening, at gennemføre de tre cykelløb i denne coronatid.

- Alles sundhed er vigtigere end motionscykelløb, siger Kurt Lind.

Køge Sportevent har i dagspressen og på relevante hjemmesider løbende fulgt de vejledninger,sundhedsmyndighederne er kommet med.

- Men med ansvarligheden i behold og på baggrund af regeringens og sundhedsmyndighedernes udmelding lørdag 15. august, at der fortsat maksimalt vil kunne gives tilladelse til forsamlinger på 100 personer og totalt 500 personer, vil det være umuligt at afvikle dette års løb.

Køge Sportsevent har hentet vejledning hos Midt- og Vestsjællands Politi i bestræbelserne å at kunne tage den rigtige beslutning.

Til de trofaste sponsorer, siger Kurt Lind:

- Jeres tålmodighed har været sat på prøve, fordi I ligesom vi har troet og håbet på, at det kunne lykkes at gennemføre løbet. De idrætsforeninger, forældregrupper og friskoler, der inden Corona-krisen budgetterede med indtægt fra Køge Sportevent via deres hjælp med afviklingen af arrangementerne, må vi desværre i første omgang skuffe.

Det er dog ikke et endeligt farvel til de populære cykelløb, som hvert år tiltrækker tusinder.

Køge Sportevent kommer stærkt igen til næste år, så alle tilmeldte opfordres til at få overflyttet deres tilmelding til lørdag 26. juni 2021.