Så er Køge Skoleorkester klar til at spille for igen.

Køge Skoleorkester spiller igen

Har du lyst til at spille trompet, fløjte, trommer eller et helt fjerde instrument. Så bliv en del af Køge Skoleorkester og dermed verdens bedste fællesskab. Du får suveræn undervisning, sjove rejser og de sejeste venner.

Køge Skoleorkester er et af de spændende fritidstilbud til børn og unge. Siden 1935 har et særdeles stort antal medlemmer deltaget i de mange varierede aktiviteter fra indendørs koncerter med professionelle kunstnere som solister, markeringer af lokale og landsdækkende festligheder og mærkedage og så videre.

Hele livet har alle brug for evnen til at samarbejde, hvilket er et fremtrædende resultat af samspilstræning i et orkester. Forskning viser også, at børns indlæringsevner i det hele taget forbedres gennem at spille musik.