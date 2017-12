Det endelige anlægsregnskab for Køge Park-projektet, der blev lagt i graven for to år siden, blev præsenteret for Køge Byråd tirsdag aften. Illustration: Arkitekterne Køge

Køge Park koster kommune syv millioner

På trods af at man i fredags rundede to-års dagen for dødsstødet til Køge Park-projektet, var det først i aftes, at det endelige anlægsregnskab for udgifterne til projektet blev præsenteret for Køge Byråd, skriver DAGBLADET.