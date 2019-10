Køge Nord får styrket busdriften

Når busbroen fra Bragesvej i STC og over Lille Sydbanen står klar, kan bus 242's endestation således ændres fra Ølby til Køge Nord Station, ligesom man i 2020 øger antallet af 101A-afgange til Køge Nord Station fra to til tre per time.

- Vi har tidligere haft afgange her, og derfra ved vi, at behovet var stort. Omkring 90 procent af passagerne blev siddende i bussen, når den kørte ind over Køge C og videre ud mod campus. Så vi ønsker, at bussen i givet fald skal køre mere direkte mod campus i stedet for ind over Køge Station, siger Søren Brask, der peger på, at længden af rejsetiden er helt afgørende for de unge, når de skal vælge mellem bil og den kollektive transport.