Se billedserie Der bliver kniklet i Køge Nord for at gøre stationen klar til indvielse om få uger. Foto: Torben Thorsø

Køge Nord: - Vi skal nok nå det

Køge - 12. maj 2019 kl. 07:05 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver arbejdet hårdt på at gøre Køge Nord Station færdig til indvielse fredag den 31. maj.

- Vi skal nok nå at få friseret området inden de kommer - Vi har jo tre uger, siger Per Birch med et grin.

Han er projektleder på Køge Kommunes arbejde med at anlægge området ved Køge Nord Station og når man umiddelbart kigger rundt i øjeblikket, så virker det som en stor opgave.

- Vi har forrygende travlt, men jeg er optimist og forventningen er, at her er fint, når han møder op, fortsætter han om åbningen af Køge Nord Station den 31. maj, hvor Kronprins Frederik vil være med til at indvie området.

Per Birch forklarer, at selvom det kan virke som en stor opgave, så ér meget af de forberedende arbejde allerede gjort og resten bliver klaret efterhånden som opgaverne i den kommende tid afsluttes i det nære stationsområde.

- Cykelstien her bliver for eksempel asfalteret i morgen (onsdag, red.), siger han og peger på den rundbue, der fra Nordstjernen leder ned til området under den runde gangbro og de overdækkede cykelstativer, som en hold arbejdere også er ved at færdiggøre. - Vi har mange mand i sving fra 06 om morgenen til 22 om aftenen - alle ugens dage, oplyser han og forklarer, at selve stationsomnrådet er udformet, så man prioriterer cyklende og gående, mens bilerne holder længere væk.

Nu bliver det i første omgang kronprinsen, der står af på den nye station og det er selvfølgelig lidt anderledes færdiggøre et område til det fine besøg.

- Det er da spændende, men mit fokus ligger først og fremmest på at få gjort stationen klar til at blive taget i brug af togrejsende dagen efter, siger han og giver udtryk for at Køge Kommune vil få et bemærkelsesværdigt resultat med hele Køge Nord Station.

- Jeg er sikker på, at det bliver flot og et resultat vi kan være stolte af, siger han før han igen skal tilbage til skurvognen for at fortsætte arbejdet med at holde styr på de travle arbejdssjak.