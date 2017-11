Se billedserie Nu må der meget gerne komme skub i udviklingen af Køge Marina, lyder det fra brugerrådets formand Jan Thorst i forbindelse med de seneste udmeldinger fra de nyvalgte politikere i Køge. Foto: Torben Thorsø

Køge Marina: Lad os se handling

Køge - 25. november 2017 kl. 09:19 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Køge Marina er der glæde over den politiske udmelding om, at nu skal der gang i udviklingen af lystbådehavnen.

- Vi har jo en kæmpe oase liggende her, som vi skal udnytte til glæde for brugere og borgere i Køge Kommune. Derfor glæder det os selvfølgelig, at der nu tilsyneladende er vilje til at kigge på mulighederne her og det hele begynder med at få lavet en lokalplan for området, der giver mulighed for nogle flere ting end i dag - det afgørende er, at vi skal til at se på muligheder fremfor begrænsninger!

Ordene kommer fra Jan Thorst, der er ny formand for Brugerrådet på Køge Marina.

Det har også været frustrerende for Brugerrådet på Køge Marina, at selvom man havde interesserede investorer på hånden, så er alle forslag foreløbig »fejet af bordet«, enten af forvaltningen eller af politikere i byrådet.

Det gælder boliger og det gælder forslaget om at få etableret bådehaller til opbevaring. To forslag fra lystbådehavnen, der kunne være med til at skubbe udviklingen i gang ved at tilføre Køge Marina noget tiltrængt kapital.

- Vi ved jo godt at Køge Kommune ikke har en masse penge til at putte i udviklingen her, så vi har vidst fra dag 1, at vi skal have nogle investorer med ombord. Her synes vi, at det er dødærgerligt, at man foreløbig bare har taget nej-hatten på. Man skal selvfølgelig ikke plastre hele kysten til med byggerier, men vi er nødt til at byde nogle med penge indenfor, hvis vi skal realisere planerne om for eksempel et sejlsportscenter her i området.

På den baggrund har Brugerrådet på Køge Marina en åben invitation til de nye politikere i byrådet om at komme forbi og få en snak om, hvordan man for alvor får sat gang i udviklingen på havnen.