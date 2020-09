Projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen stopper hos Køge Kyst til nytår. Hun har været med til at stå for den store byudvikling i Køge gennem de seneste 10 år. Her er hun fotograferet, da den store stationsbro ved Køge Station var ved at blive etableret. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Køge Kyst får ny projektdirektør

Køge - 17. september 2020 kl. 12:54 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved årsskiftet tilpasser Køge Kyst organisationen, når byudviklingsselskabet siger farvel til Tove Skrumsager Frederiksen.

Her udløber hendes ansættelseskontrakt som projektdirektør for Køge Kyst. Byudviklingsprojektet er med de sidste års store grundsalg på vej ind i en ny fase, og ejerne af Køge Kyst - Køge Kommune og Realdania By & Byg - har derfor benyttet sommeren til at drøftet selskabets fremtidige opgaver og bemandingsbehov.

De to parter har på den baggrund besluttet at rykke tættere sammen, og selskabets bestyrelse konstituerer derfor nuværende vicedirektør i Realdania By & Byg Peter Kjølby, når Tove Skrumsager Frederiksen fratræder. Det kan man læse på selskabets hjemmeside.

Det er en naturlig udvikling, lyder det i meddelelsen.

- Med den udvikling, der er sket, er Køge Kyst for alvor blevet et eksempelprojekt. Med det samme høje ambitionsniveau går vi nu ind i en ny fase, hvor opgaverne bliver færre og anderledes - og ledelsesopgaven reduceret. Derfor tilpasser vi organisationen, nu hvor Toves kontrakt alligevel udløber, siger Køge Kysts bestyrelsesformand Anker Boye.

Tove Skrumsager Frederiksen blev i 2015 ansat som projektchef og i 2017 som projektdirektør for Køge Kyst. Hun har varetaget den daglige ledelse i en tid, hvor den nye bydel for alvor har taget form med en lang række byggerier til boliger, butikker, kultur og erhverv samt ny infrastruktur.

Projektdirektøren har været med til at udvikle de gode standarter for Køge Kyst, lyder skudsmålet.

- Tove har gjort et flot stykke arbejde for Køge Kyst. Med sin store faglige kapacitet og visionære tilgang til byudvikling har hun en betydelig aktie i, at projektet nu er så langt fremme, at de gode standarder og den gode praksis er udviklet med rigtige gode resultater, siger Anker Boye.

Når Tove Skrumsager Frederiksen fratræder stillingen, vil Peter Kjølby fremover varetage den.

Ham er nuværende vicedirektør i Realdania By & Byg og er ikke uvant med rollen som projektdirektør, da han i 2017-2019 varetog den for Naturbydelen Ringkøbing K - et andet af Realdania By & Bygs partnerskabsprojekter.