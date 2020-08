Artiklen: Køge Kyst-byggeri nomineret for landskabsarkitektur: Se billederne

Køge Kyst-byggeri nomineret for landskabsarkitektur: Se billederne

Landskabsdesign for Strandparken 2 A-C i Køge Kyst er nomineret til en WAN-Award 2020 i kategorien »Urban Landscape.«

Det oplyser Juul | Frost Arkitekter, som står bag projektet, i en pressemeddelelse. Arkitektgruppen har som udvikler og totalentreprenør for DADES opført byggeriet med 65 lejeboliger beliggende i første række til Køges strandeng.

Arkitektfirmaet Juul og Frost har stået for udformningen af boligbyggeriet, der særligt har fokus på at bringe strandengen ind mellem husene, oplyser man i pressemeddelelsen:

- Det lille landskab låner fra det store. Den lokale kontekst og stedets ånd har været retningslinje for landskabskonceptet. Atmosfæren fra strandeng og kyst er bragt ind mellem bygningerne gennem flora, materialer, farver og teksturer. Marehalm, engelskgræs, mosebunk, klitrose og sandrørhvene er udvalgt på baggrund af deres tilstedeværelse i lokalområdet og hårdførheden overfor det til tider rå kystklima, forklarer Line Stybe, Partner med ansvar for Landskab hos Juul | Frost Arkitekter, i pressemeddelelsen.

Arkitektvirksomhedens hensigt med landskabet i Køge Kyst har desuden været at bringe beboerne tæt på den lokale natur med et gårdrum, hvor beboerne kan nyde strandengens flora, lyden af havbrisen og følelsen af sand under fødderne.