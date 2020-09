Send til din ven. X Artiklen: Køge Kyst: - Storskrald er et ansvar hos den enkelte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge Kyst: - Storskrald er et ansvar hos den enkelte

Køge - 18. september 2020 kl. 18:04 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er skudt forbi målet, når beboere på Søndre Havn i Køge klandrer Køge Kyst for storskrald, der hober sig på ved de etablerede affaldsstationer. Køge Kyst har nemlig for længst overgivet renovationen til Køge Kommune og har intet ansvar for, hvor storskrald ender henne, lyder det fra byudviklingsselskabet.

- I det her tilfælde er det jo private, der vælger at lægge deres affald et sted, hvor det er ulovligt, pointerer Lene Jensen, chefkonsulent for byudvikling og anlæg hos Køge Kyst.

Hun forklarer, at aktuelt er alt vedrørende affald et anliggende imellem bydelsforeningen på Søndre Havn og Køge Kommune og at det så vidt hun ved for størstedelen fungerer fint.

Det er ikke helt den opfattelse flere beboere har i forhold til det gentagne problem med storskrald, der bliver smidt i området - fordi der i flere områder ikke er en egentlig storskraldsordning ved boligen.

Hvordan kan det være, at man har lavet en grøn bydel, hvor der ikke er tænkt på storskrald?

- Det har lige fra begyndelsen været noget, der helt bevidst er lagt over til den enkelte projektudvikler af boligkarréerne, siger Lene Jensen og forklarer, at for at tydeliggøre dét forhold er kravet nu også skrevet ind i den nye lokalplan for det næste udviklingsområde på Søndre Havn.

Det har ikke tidligere været en del af de enkelte lokalplaner og hun erkender, at fra Køge Kyst sætter et jordstykke til salg og frem til håndværkerne går i gang, så kan ansvaret for storskraldsordning måske være blevet udvandet.

- Vi synes, at vi har været tydelig i vores kommunikation, når vi har solgt jorden i de forskellige områder, men jeg kan ikke afvise, at det er sket. Det er også derfor, at det nu bliver skrevet ind i lokalplanen for det næste udviklingsområde, SH4, forklarer hun.

Hvad er så dit råd til de beboere som under de nuværende forhold oplever, at der er store bunker skrald udenfor deres vinduer?

- Man kan henvende sig til bydelsforeningen for Søndre Havn, som blandt andet kan appellere til de enkelte ejerforeninger om at bruge den storskraldsordning, der er etableret på Strandpromenaden, siger Lene Jensen.

Hun henviser til, at Køge Kyst i samarbejde med bydelsforeningen og Køge Kommune har etableret en ordning, hvor man på bestemte tidspunkter kan aflevere storskrald ved kantstenen i et område, hvorefter det bliver afhentet.

Hun peger også på, hvordan man ved flere af de nye byggerier nu allerede ér klar med en affaldscontainer, når der flytter mange nye beboere ind i en karré:

- Det er da en ordning, som jeg også vil opfordre til, at man bruger andre steder, når der er en særlig belastning.

Der bliver peget på, at for eksempel ekstra tømninger af nogle affaldsstationer kan give større udgifter til renovation for beboerne i området?

- De er kun blevet stillet i udsigt, at de skal betale for at komme af med det affald de afleverer i molokkerne. Men det er et samlet system til rigtig mange mennesker, så måske skal bydelsforeningen også her bruge tid på at optimere en løsning, påpeger hun.

Med hensyn til at etablere en egentlig genbrugsstation for området, så henviser hun til, at det skulle være Køge Kommune, der i givet fald skulle godkende og eventuelt stå for de planer.