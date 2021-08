Køge Kunstrute finder sted for 12. gang

- Også i år kan I komme helt tæt på kunsterne og værkerne, når det for 12. gang er tid til Køge kunstrute. Områdets kunstnere slår dørene op til værkstedet, så det er muligt at følge med i processen, når en klump ler, et stykke drivtømmer eller et blankt lærred bliver til et nyt værk. Under Køge Kunstrute kan I besøge atelier, udstillinger og arbejdende værksteder, hvor I kan blive inspireret af de forskellige arbejdsmetoder, inspirationskilder og få en snak med kunstnerne, lyder det fra arrangørerne.