- Offentligheden står svagere, når kommunen venter, til man har lagt sig fast på noget, før man sender til høring. Offentligheden har bedre mulighed for at påvirke, før politikerne har lagt sig fast på et udspil, siger ekspert i offentlighedsloven, jurist Oluf Jørgensen. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Køge Kommune vil helst træffe beslutninger bag lukkede døre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge Kommune vil helst træffe beslutninger bag lukkede døre

Køge - 10. maj 2019 kl. 14:01 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»En sag kan ikke sættes på den lukkede dagsorden alene fordi, der er tale om for eksempel en klage, en kritik af kommunen eller et forslag, der vil kunne give anledning til uro blandt for eksempel ansatte eller brugere af kommunale tilbud«.

Sådan står der på Randers Kommunes hjemmeside med henvisning til offentlighedsloven. Men i Køge Kommune er der en ganske anden holdning til, hvad, hvornår og hvor meget borgerne kan få indblik i, inden politikerne træffer en beslutning.

Køge Kommune skal spare 55 millioner kroner på budgettet for 2020. For at finde frem til, hvor de mange penge skal findes, har forvaltningen gennemført en månedlang proces, hvor man finder en række mulige områder, hvor man kunne spare. Dette er blevet kaldt en såkaldt »budgetanalyse«. DAGBLADET Køge har gentagne gange spurgt til denne analyse og indholdet i den med det formål at få en folkelig debat blandt borgerne om, hvor den offentlige, skattebetalte service skal reduceres.

Men Køge Kommune afviser gang på gang at lægge denne budgetanalyse offentligt frem, så presse og borgere kan se, hvad politikerne skal diskutere. Begrundelsen er, at det er et internt arbejdspapir og at man ikke ønsker at skabe unødig bekymring hos borgere eller medarbejdere for besparelser på netop deres område, hvis nu politikerne alligevel ikke ønsker at spare netop her.

Hvilke holdninger for eller imod besparelser, som borgerne måtte have, må derfor komme på så sent et tidspunkt, at de konkrete spareforslag er sendt i offentlig høring. Indtil da er de på lukket dagsorden i de forskellige udvalg.

Ifølge udvalgsformand for Børneudvalget, Pernille Sylvest (S), handler det om at undgå unødig bekymring på baggrund af spareforslag, som i sidste ende ikke bliver iværksat.

- Vi har brug for at kunne lave analyser, hvor nogle ikke giver mening at føre ud i livet, mens andre gør, og de analyser, der ikke giver mening, er der ingen grund til at forstyrre andre med, siger hun og uddyber:

- Det har vi nemlig før fået kritik for, fordi det skabte utryghed blandt borgerne, og derfor forsøger vi nu med en anden metode, fortæller Sylvest.

Dette synspunkt er Pernille Sylvest langt fra den eneste politiker i Køge Byråd, der står for. Også formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork (DF), har over for DAGBLADET udtalt, at hvis offentligheden - i dette tilfælde pressen - interesserede sig for en sag, inden den havde været til politisk behandling, ville han sørge for, at den slags spørgsmål fremover ville komme på lukket dagsorden.

Når Køge Kommune i denne uge sætter budgetanalyserne på dagsordnen i alle de stående politiske udvalg, er de således på lukket dagsorden. Det betyder, at hverken borgere eller presse har mulighed for at læse, hvilke områder, som kommunens forvaltning foreslår til politikerne, at sparekniven skal svinges over, eller hvilke argumenter, som embedsmændene måtte have.

Kommunens hensigt er, at punkterne først skal sættes på åben dagsorden, når politikerne har truffet de indledende beslutninger uden offentlighedens øjne. Derefter sendes de spareforslag, som politikerne har besluttet sig for at arbejde videre med, ud i offentlig høring. Denne høring vil ske blandt brugerbestyrelser, pårørenderåd og medarbejdere. De forslag, som ikke bliver til noget, vil også blive lagt frem, efter at politikerne har sorteret dem fra.

Men det svækker borgernes mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, som politikerne træffer, vurderer Oluf Jørgensen, ekspert i offentlighedsloven på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.

- Offentligheden står svagere, når kommunen venter, til man har lagt sig fast på noget, før man sender til høring. Offentligheden har bedre mulighed for at påvirke, før politikerne har lagt sig fast på et udspil. Det bliver mere broget. De vil undgå uro. De vil have ro til at arbejde. Men de undgår ikke uro, når de ændrer på organisationen, opprioriterer noget og nedprioriterer noget andet. De kan bare udsætte den, og erfaringerne viser, at så bliver uroen så meget stærkere, når det kommer som et lyn fra en klar himmel, siger Oluf Jørgensen.

Han forklarer, at byrådet ikke overtræder offentlighedsloven ved at holde budgetanalyserne på lukket dagsorden, hvis de definerer dem som et internt arbejdspapir, men at det samtidig går imod intentionerne i loven.

- Både dagsordner til byråd og stående politiske udvalg skal være offentlig tilgængelige i de sager, hvor man kan træffe en beslutning. Hvis man så spørger, hvorfor disse vigtige punkter ikke er på åben dagsorden, siger de, at det er foreløbige beslutninger, og at der ikke træffes beslutning. Hvis der træffes beslutning, er det ulovlig at holde dem på lukket, siger Oluf Jørgensen.

- Det er ikke kun i Køge, det sker. Det sker mange steder. Der er mange holdninger, og der er også byråd, der lægger det åbent frem, selv om der kan ske ændringer. Nogle steder siger man, det er korrekt, at det skaber uro, men det gør det alligevel. Hvis man venter med at melde noget ud til beslutningen er truffet, bliver reaktionen desto voldsommere, forklarer han.

- Derfor er mange kommuner gået over til at køre diskussionerne i åbenhed. Så politikerne får et bredere beslutningsgrundlag, fordi der kommer bemærkninger fra medarbejdere eller offentligheden. Men der er ikke noget krav om, at man skal lægge det offentligt frem som bilag til dagsordnen, siger han og påpeger, at det er muligt for offentligheden ar søge aktindsigt i de faktuelle dele af de forberedende papirer.

Hvad er intentionen med offentlighedsloven?

- Det er formålet med offentlighedsloven at give mulighed for demokratisk kontrol og demokratisk debat. Derfor kan man ikke vente med offentlighed til beslutningen er truffet. Så kan offentligheden ikke påvirke noget som helst. Så offentlighedsloven gælder i enhver fase i sagen. Som minimum har man ret til oplysning i de faktiske forhold, forklarer Oluf Jørgensen.

Hvorfor har man en offentlighedslov?

- For at få demokratiet til at fungere, så det ikke kun er et spørgsmål om, at man kan stemme hvert fjerde år. Vi skal have mulighed for at kontrollere, hvad de folkevalgte laver. De har det øverste ansvar. Det skal være muligt for os at blande os og for at kontrollere, om de gør det godt nok. Det handler også om debat for at få mulighed for at påvirke beslutningerne. Offentligheden skal løbende have mulighed for at få indsigt og påvirke de beslutninger, som kommunen skal træffe.

Er det tids nok, at forslagene bliver lagt offentligt frem, når de bliver sendt i høring?

- Det har et formål, at det kommer til offentlighedens kendskab, inden det kommer i høring. Offentligheden gælder i enhver fase. Så snart man har oplysninger om faktiske forhold, har man ret til indsigt. At kommunen gennemfører en høring, betyder, at der er en mulighed for debat og indflydelse, men den er svag. Så har byrådet allerede lagt sig fast. Teoretisk set har man en mulighed for at påvirke politikernes beslutning, men det er sværere, påpeger Oluf Jørgensen.

Hvad nu hvis politikerne ønsker at beskytte for eksempel en forældrebestyrelse, så de ikke unødigt skal bruge en masse kræfter på at kæmpe imod et forslag, der ikke bliver til noget?

- Det er op til forældrebestyrelse, hvor mange kræfter de vil bruge på det. Men når det så når frem til høring, har kommunen næsten lagt sig fast. Spørgsmålet er, om borgerne skal bruge kræfter på noget, hvor man har mulighed for at påvirke beslutningen, eller om man først kommer til at bruge kræfter, når det hele er afgjort, siger Oluf Jørgensen.