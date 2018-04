Den usædvanlige pressemeddelelse fra Køge Kommune blev sendt ud i går.

Køge Kommune svarer igen på kritik: Vi ville nuancere budskabet

Køge - 19. april 2018 kl. 18:33 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ifølge Køge Kommunes oplysninger til DAGBLADET Køge konstitueret direktør for Velfærdsforvaltningen, Bjarne Andersen, der har truffet beslutning om at udsende en pressemeddelelse, der nævner 12-årige Noah Lequime ved navn. En pressemeddelelse, der har fået kritik af mediejurist Vibeke Borberg fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Læs interviewet med Bjarne Andersens herunder:

Hvad er jeres bevæggrund for at udsende pressemeddelelsen?

- Det er, fordi vi gerne vil oplyse sagen så meget som muligt, forstået på den måde, at vi vil gerne have forskellige nuancer med i sagen.

Hvorfor vælger I at gøre det i en pressemeddelelse?

- Det er den måde, vi har at svare.

På det tidspunkt, hvor I udsender pressemeddelelsen, har I allerede afgivet interview til os. Alligevel vælger I at udsende en pressemeddelelse. Hvorfor det?

- Det er fordi, vi forsøger at få så mange informationer frem i den sag som muligt.

Men I har allerede svaret på vores spørgsmål i et interview. Hvorfor udsender I så en alligevel pressemeddelelse?

- Jeg har ikke mere at sige i forhold til, at vi på den måde kan få alle nuancer med i den sag. Så kan det godt se ud som dobbeltkonfekt, men så har vi sikret os, at alle de informationer, som vi mener skal frem, kommer frem. En pressemeddelelse er den måde, vi har til at få informationer frem til jer på en måde, som er struktureret på en bestemt måde, så vi sikrer os, at vi får nuanceret budskabet.

Hvem har modtaget pressemeddelelsen?

- Kun DAGBLADET, fordi det er jer, vi har den fulde fuldmagt fra til at udtale os. Derfor vil den ikke blive lagt på hjemmesiden.

Hvilken juridisk hjemmel har I til at udtale jer i en pressemeddelelse om Noahs sag?

- Det bliver jeg nødt til at undersøge, siger Bjarne Andersen og afbryder interviewet.

Da han vender tilbage, lyder svaret:

- Det er vores juristers vurdering, at det har vi hjemmel til at udtale os om sagen i en pressemeddelelse i og med, at den ikke går bredt ud, men specifikt til jer. Så er det vores juristers vurdering, at det kan man godt.

Har I talt med Noahs mor om en fuldmagt til at udtale jer i en pressemeddelelse?

- Det har vi ikke. Vi har fået fuldmagten gennem jer.

Hvad var hensigten med, at I bad DAGBLADET om at indhente en tilladelse hos Noahs mor, Astrid Lequime, om at kunne udtale jer uden begrænsninger?

- Det er vores mulighed for at kunne udtale os om hele sagen og ikke udelukkende om det sygeplejefaglige. Den er på linje med den, som vi har fået på et tidligere tidspunkt, da DAGBLADET skrev om sagen i sommer.

I skriver i pressemeddelelsen, at flere medier ikke har fremstillet sagen korrekt. Hvilke medier hentyder I til?

- Må jeg lige holde en pause. Jeg ringer igen.

Fem minutter senere: - Der er to hovedelementer i forhold til fremlæggelsen. Det ene er, at vi synes, at den fremstilling, som TV2 Lorry havde søndag var ufuldstændig. Så har der også i DR været et klip onsdag morgen, hvor jeg mener, at man ikke fik det korrekte indtryk, nemlig at velfærdssystemet fungerer i Køge. Vi er kede af, at det bliver fremstillet, som om der ikke bliver givet den hjælp, der skal i Køge Kommune.

Hvorfor udsender I kun pressemeddelelsen til os, når I ikke mener, at TV2 Lorry og DR fremstiller sagen korrekt?

Fakta om fuldmagten Her er den fuldmagt, som Køge Kommune bad Astrid Lequime om at underskrive, hvilket hun dog afviste:

" Jeg giver hermed Køge Kommune fuldmagt til at udtale sig i forbindelse med de sager, der vedrører min søn, Noah Gabriel Lequime



Kommunen kan udtale sig om sagerne og disses indhold af enhver art til offentligheden, herunder også pressen og



Kommunen kan fremlægge dokumenter fra sagerne for offentligheden, herunder også til pressen.



Fuldmagten er ikke tidsbegrænset."



Kilde: Mail fra Køge Kommune til Astrid Lequime Jeg giver hermed Køge Kommune fuldmagt til at udtale sig i forbindelse med de sager, der vedrører min søn, Noah Gabriel LequimeKommunen kan udtale sig om sagerne og disses indhold af enhver art til offentligheden, herunder også pressen ogKommunen kan fremlægge dokumenter fra sagerne for offentligheden, herunder også til pressen.Fuldmagten er ikke tidsbegrænset." - Vi havde en mulighed for at sende den til jer. Der er fuldmagt i sagen hos jer.

