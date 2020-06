Tal fra Statens Seruminstitut viser, at der de seneste syv dage er konstateret flere smittede i Køge Kommune pr. 100.000 indbyggere end på landsplan.

Send til din ven. X Artiklen: Køge Kommune oplever flere smittede med corona-virus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge Kommune oplever flere smittede med corona-virus

Køge - 25. juni 2020 kl. 09:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens antallet af smittede siden marts har været på linje med landsgennemsnittet på tværs af Køge Kommune, er der lige nu en tendens til at lidt flere bliver smittet. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Tal fra Statens Seruminstitut viser, at der i kommunen de seneste syv dage er konstateret 30-39 borgere smittet pr. 100.000 indbyggere. Ud af Køge Kommunes indbyggertal på godt 60.000 indbyggere, svarer det til omkring 18-23 borgere, der er konstateret smittet med corona-virus. Borgerne opfordres til stadig at huske at holde afstand og have fokus på håndhygiejne.

Sommeren er i fuld gang og samfundet er på mange måder åbnet igen. En stigning i antallet af smittede med corona-virus i Køge Kommune giver anledning til at huske at holde afstand samt alle de andre gode råd, som vi har lært undervejs.

Tal fra Statens Seruminstitut viser, at der de seneste syv dage er konstateret flere smittede i Køge Kommune pr. 100.000 indbyggere end på landsplan. Der er ikke tegn på, at smitten er lokaliseret til en særlig institution eller et særligt geografisk område.

- Lige nu ser vi konsekvenserne af, at mange af os er vendt tilbage til livet, som det var før coronakrisen. Det skal vi også på mange måder. Vi skal kunne arbejde og vi skal kunne mødes med vores kære. Når det er sagt skal alt dette ske under hensyntagen til, at der stadig er virus iblandt os, og at den stadig smitter lige så meget som den gjorde i marts. Det betyder, at vi skal holde fast i at holde afstand, spritte hænder, nyse og hoste i ærmet og alt det andet, som vi har lært i løbet af dette forår. Jeg vil gerne opfordre alle borgere til stadig at være påpasselige og opmærksomme, og oplever man selv det mindste symptom, bør man lade sig teste, siger Mette Olander, som er leder af sundhedsberedskabet i Køge Kommune

Det er sundhedsmyndighederne, der sammen med den smittede, står for en intensiv smitteopsporing og deraf følgende kommunikation til de personer, den smittede har været i berøring med. De enkeltstående tilfælde af smitte man har oplevet i kommunens institutioner, er alle blevet håndteret efter retningslinjerne og i tæt kontakt til sundhedsmyndighederne.

Alle borgere opfordres til at lade sig teste, hvis man oplever det mindste symptom på smitte. Det er muligt at bestille tid til test på coronaprover.dk. Børn der skal testes, skal have en henvisning gennem egen læge.