Køge Kommune holder vejret: Hvem bliver lockoutet?

Køge Kommune ved endnu ikke nøjagtig, hvilke medarbejdere, der vil blive lockoutet, hvis forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening (KL) og de faglige organisationer ikke bærer frugt. Det forventer kommunen først at få at vide på mandag.

- Vi ved ikke, hvordan det kommer til at ramme os før på mandag. Det har KL ikke meldt ud om endnu. De har dog meldt ud, at særligt udsatte borgere ikke vil blive ramt af lockouten. Derfor er store dele af ældreområdet, handicap-området, socialpsykiatrien og specialskolerne undtaget. Også kritiske samfundsfunktioner som el- og vandforsyning og de kommunale beredskaber er undtaget fra lockuoten. Men de har udsendt lockuout-varsel, der ventes at omfatte 250.000 medarbejdere, så der er jo en del, siger Mette Salther, der er personalechef i Køge Kommune.

Inden der blev varslet lockout af statslige og kommunale medarbejdere, udsendte de faglige organisationer et strejkevarsel, der er sat til at kunne træde i kraft den 4. april. Men her er kun et lille antal af Køge Kommunes medarbejdere udtaget til at strejke.