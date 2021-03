Køge Havn rykker nordpå

Flytningen sker efter et travlt år, hvor godsmængderne ikke har ladet sig mærke af coronakrisen, og baggrunden for flytningen er primært et ønske om at samle Køge Havns 13 medarbejdere på én adresse, forklarer havnedirektør Thomas Kampmann. Det var der ikke mulighed for i de gamle rammer, men det er der til gengæld på Nordhavnsvej 40, hvor hele organisationen er samlet på én matrikel.