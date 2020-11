Køge Handels lotteri fortsætter til Black Friday

Se billedserie Køge Handel har et hav af gevinster klar til vinderne af efterårslotteriet.

Køge - 10. november 2020 kl. 18:44 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Der er fine chancer for at vinde flotte gevinster i Køge Handels store efterårslotteri helt frem til slutningen af måneden.

Lotteriet fortsætter således helt frem til fredag 27. november, som også er Black Friday. Lodderne kan købes hos VisitKøge, hvor gevinster også kan afhentes.

Det store efterårslotteri er en coronavenlig afløser for Køge Handels halvårlige bankospil, som man ikke har kunnet afholde i år på grund af coronasituationen. Bankospillet rejser hvert år et stort femcifret beløb til julebelysningen i Køge og andre hyggelige aktiviteter i byen.

Gevinsterne til efterårslotteriet er alle sponsoreret af Køge Handels medlemmer, så der er gevinster fra de lokale forretninger og restauranter på højkant.

Man kan blandt andet vinde en tre-retters middag for to personer på Odd Fellowgaardens Bistro, en Bodum stempelkande til 699 kroner fra Din Isenkræmmer, en halskæde til 550 kroner fra Kruuse Guld og Sølv, en eltandbørste til 999 kroner fra Ølby Tandlægecenter, et gavekort på 500 kroner til Din Tøjmand, flere solbriller til en værdi af 1400-1800 kroner fra Synoptik - og mange andre flotte præmier.

Der er otte lodder for 20 kroner, og de kan altså købes hos VisitKøge frem til fredag 27. november, hvis man vil støtte det lokale handelsliv og samtidig have en fin chance for at vinde en flot gevinst med hjem. I alt er der over 300 gevinster på højkant.

Gaver til kunderne

Der er 100 procent chance for at få en lækker croissant med sig videre, hvis man møder Køge Handels repræsentanter på Torvet eller Stationstorvet onsdag og fredag formiddag i denne uge. Og dertil kommer en fin chance for at få et tilskud til den næste shoppingtur i Køge, for Køge Handel putter nemlig et gavekort til byens butikker i hver tiende pose.

Gavekortene lyder på nøjagtig 158 kroner pr. stk., da de uddeles for at markere, at Køge Handel netop er fyldt 158 år, lige som man med gaveregnen i øvrigt også markerer den nye titel som Danmarks hyggeligste handelsby.

Der uddeles i alt 1000 croissanter i løbet af onsdag og fredag. Begge dage kan man møde Køge Handels folk fra klokken 10, og de er på gaden, indtil både croissanter og de 100 gavekort er uddelt.